Нашел в селе: в Николаеве пассажир такси вез гранатомет (фото)

Полицейские изъяли и обезвредили гранатомет, который был в состоянии готовности к использованию и был крайне опасным для окружающих.

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На одном из блокпостов Николаева патрульные полицейские задержали пассажира такси по подозрению в незаконном обращении с оружием. Правоохранители остановили автомобиль Mitsubishi для проверки документов. Во время осмотра транспортного средства патрульные обнаружили в багажном отделении предмет, похожий на гранатомет. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Николаевской области в среду, 24 апреля.

Мужчина, который утверждал, что работает водителем такси, сообщил правоохранителям о пассажире, который, вероятно, положил в багажник опасный предмет. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отделения полиции №2 Николаевского райуправления и специалисты управления взрывотехнической службы полиции.

27-летний пассажир такси заявил, что нашел гранатомет в селе, где ранее происходили активные боевые действия.

Согласно выводам взрывотехников, гранатомет был в состоянии готовности к использованию и крайне опасным для окружающих. Полицейские изъяли его и обезвредили методом контролируемого взрыва, соблюдая все необходимые меры безопасности.

Пассажир перевозил гранатомет в такси Фото: Национальная полиция

Следователи задержали злоумышленника согласно статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Под процессуальным руководством окружной прокуратуры Николаева полицейские сообщили фигуранту о подозрении по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины относительно "Незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Правонарушителю грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, в ночь на субботу, 20 апреля, двое мужчин в военной одежде расстреляли патрульных полицейских, которые остановили их машину в Гайсинском районе Винницкой области. От полученных ранений погиб 20-летний Максим Зарецкий, а его напарник Максим Шарапановский получил ранения.

21 апреля правоохранители задержали нападавших в Одесской области. Подозреваемые в убийстве полицейского перевозили боеприпасы и гранаты. 23 апреля руководитель Винницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона Алексей Рыхлюк сообщил, что оружие злоумышленники везли в частный дом, расположенный на территории области. Кроме того, сын и отец Василаке спрятали боеприпасы и гранаты в водоеме.