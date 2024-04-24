Знайшов у селі: у Миколаєві пасажир таксі віз гранатомет (фото)
Поліцейські вилучили та знешкодили гранатомет, який був у стані готовності до використання і був вкрай небезпечним для оточуючих.
На одному із блокпостів Миколаєва патрульні поліцейські затримали пасажира таксі за підозрою у незаконному поводженні зі зброєю. Правоохоронці зупинили автомобіль Mitsubishi для перевірки документів. Під час огляду транспортного засобу патрульні виявили в багажному відділенні предмет, схожий на гранатомет. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Миколаївській області у середу, 24 квітня.
Чоловік, який стверджував, що працює водієм таксі, повідомив правоохоронців про пасажира, який, ймовірно, поклав до багажника небезпечний предмет. На місце події прибула слідчо-оперативна група відділення поліції №2 Миколаївського райуправління та фахівці управління вибухотехнічної служби поліції.
27-річний пасажир таксі заявив, що знайшов гранатомет у селі, де раніше відбувалися активні бойові дії.
Згідно з висновками вибухотехніків, гранатомет був у стані готовності до використання і вкрай небезпечним для оточуючих. Поліцейські вилучили його та знешкодили методом контрольованого вибуху, дотримуючись всіх необхідних безпечних заходів.
Слідчі затримали зловмисника згідно зі статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під процесуальним керівництвом окружної прокуратури Миколаєва поліцейські повідомили фігуранту про підозру за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України щодо "Незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами". Правопорушнику загрожує до семи років позбавлення волі.
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