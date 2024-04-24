Знайшов у селі: у Миколаєві пасажир таксі віз гранатомет (фото)

Поліцейські вилучили та знешкодили гранатомет, який був у стані готовності до використання і був вкрай небезпечним для оточуючих.

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На одному із блокпостів Миколаєва патрульні поліцейські затримали пасажира таксі за підозрою у незаконному поводженні зі зброєю. Правоохоронці зупинили автомобіль Mitsubishi для перевірки документів. Під час огляду транспортного засобу патрульні виявили в багажному відділенні предмет, схожий на гранатомет. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Миколаївській області у середу, 24 квітня.

Чоловік, який стверджував, що працює водієм таксі, повідомив правоохоронців про пасажира, який, ймовірно, поклав до багажника небезпечний предмет. На місце події прибула слідчо-оперативна група відділення поліції №2 Миколаївського райуправління та фахівці управління вибухотехнічної служби поліції.

27-річний пасажир таксі заявив, що знайшов гранатомет у селі, де раніше відбувалися активні бойові дії.

Згідно з висновками вибухотехніків, гранатомет був у стані готовності до використання і вкрай небезпечним для оточуючих. Поліцейські вилучили його та знешкодили методом контрольованого вибуху, дотримуючись всіх необхідних безпечних заходів.

Пасажир перевозив гранатомет у таксі Фото: Національна поліція

Слідчі затримали зловмисника згідно зі статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під процесуальним керівництвом окружної прокуратури Миколаєва поліцейські повідомили фігуранту про підозру за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України щодо "Незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами". Правопорушнику загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, у ніч проти суботи, 20 квітня, двоє чоловіків у військовому одязі розстріляли патрульних поліцейських, які зупинили їхню автівку у Гайсинському районі Вінницької області. Від отриманих поранень загинув 20-річний Максим Зарецький, а його напарник Максим Шарапанівський отримав поранення.

21 квітня правоохоронці затримали нападників в Одеській області. Підозрювані у вбивстві поліцейського перевозили боєприпаси і гранати. 23 квітня керівник Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону Олексій Рихлюк повідомив, що зброю зловмисники везли до приватного будинку, що розташований на території області. Крім того, син і батько Василаке заховали боєприпаси і гранати у водоймі.