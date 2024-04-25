"Будут на переднем плане": в МИД РФ назвали ядерные объекты в Польше военной целью
По словам замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова, приближение совместных ядерных миссий НАТО к границам России увеличивает угрозу для Варшавы.
В случае размещения ядерных объектов НАТО на территории Польши, Россия рассмотрит их как потенциальные военные цели. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков в комментарии агентству ТАСС.
Он подчеркнул, что приближение совместных ядерных миссий НАТО к границам России увеличивает угрозу для страны. Рябков также отметил, что политический руководитель Польши должен осознать, что подобные шаги не усилят безопасность их страны, а скорее сделают их объектами военного интереса со стороны РФ.
"И в нашем военном планировании они будут на переднем плане", — заявил Рябков.
Размещение ядерного оружия в Польше — что известно
22 апреля президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава готова к развертыванию ядерного оружия на территории страны. Польский лидер рассказал, что обмен ядерным оружием уже "некоторое время" является темой переговоров с США.
"Если наши союзники решат развернуть ядерное оружие в рамках обмена ядерным оружием также на нашей территории для укрепления безопасности восточного фланга НАТО, мы готовы к этому", — заявил Дуда.
Издание The Sun писало, что Польша объявила, что готова разместить ядерное оружие на своих границах на фоне того, что НАТО и Россия готовятся к ядерному противостоянию.