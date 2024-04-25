"Будуть на передньому плані": у МЗС РФ назвали ядерні об'єкти в Польщі військовою ціллю

За словами заступника міністра закордонних справ Росії Сергія Рябкова, наближення спільних ядерних місій НАТО до кордонів Росії збільшує загрозу для Варшави.

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У разі розміщення ядерних об'єктів НАТО на території Польщі, Росія розгляне їх як потенційні військові цілі. Про це заявив заступник глави Міністерства закордонних справ РФ Сергій Рябков у коментарі агентству ТАСС.

Він підкреслив, що наближення спільних ядерних місій НАТО до кордонів Росії збільшує загрозу для країни. Рябков також наголосив, що політичний керівник Польщі має усвідомити, що подібні кроки не посилять безпеку їхньої країни, а скоріше зроблять їх об'єктами військового інтересу з боку РФ.

"І в нашому військовому плануванні вони будуть на передньому плані", — заявив Рябков.

Розміщення ядерної зброї в Польщі — що відомо

22 квітня президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Варшава готова до розгортання ядерної зброї на території країни. Польський лідер розповів, що обмін ядерною зброєю вже "деякий час" є темою переговорів зі США.

"Якщо наші союзники вирішать розгорнути ядерну зброю в рамках обміну ядерною зброєю також на нашій території для зміцнення безпеки східного флангу НАТО, ми готові до цього", — заявив Дуда.

Видання The Sun писало, що Польща оголосила, що готова розмістити ядерну зброю на своїх кордонах на тлі того, що НАТО і Росія готуються до ядерного протистояння.