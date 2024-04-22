РФ і НАТО йдуть до ядерного конфлікту: Польща обіцяє розмістити установки на порозі РФ, — The Sun

За словами журналістів, після можливого попереджувального ядерного удару РФ підуть удари у відповідь, конфлікт переросте в глобальний. За лічені години загине 35 млн осіб, багато хто — у перші 45 хвилин. 56 млн отримають поранення, і це без урахування подальших смертей.

Related video

Польща оголосила, що готова розмістити ядерну зброю на своїх кордонах на тлі того, що НАТО і Росія готуються до ядерного протистояння. За словами польського президента Анджея Дуди, його країна візьме на себе таку відповідальність, якщо НАТО попросить. Про це пише The Sun.

"Якщо наші союзники вирішать розмістити ядерну зброю на нашій території в рамках спільного використання ядерної зброї, щоб зміцнити східний фланг НАТО, ми готові це зробити", — заявив Дуда.

Скріншот комп'ютерної модуляції ядерного конфлікту

Що сказав Дуда?

22 квітня в інтерв'ю польському виданню Fakt Андрей Дуда заявив, що вже неодноразово торкався цієї теми. А обмін ядерною зброєю зі США обговорювався протягом "деякого часу".

Водночас поки що в цьому питанні без конкретних рішень.

Польща межує з Білоруссю і російським військовим майданчиком у Калінінграді. За словами Дуди, ядерні переговори між Польщею і США тривають уже деякий час. У відповідь Москва попередила Захід про готовність застосувати необхідні кроки для гарантування своєї безпеки, якщо Польща отримає будь-яку зброю.

Білорусь уже давно перебуває у союзниках Кремля і допомагає розміщувати зброю ближче до європейських країн. У РФ також є нова балістична ракета, яка може нести ядерну зброю, її називають "суперзброєю", яка уникає виявлення радарами Заходу.

Імовірність початку ядерної війни

За словами журналістів, імовірність початку світової ядерної війни оцінюється як шість до одного. В одній зі своїх загроз Третьої світової президент РФ Володимир Путін заявив, що ядерна зброя існує для того, щоб її використовувати.

В інтерв'ю російським ЗМІ він заявив, що Москва готова з військово-технічного погляду в разі можливої загрози національній безпеці. Комп'ютерна модель змоделювала, як може початися ядерна війна, зазначають автори публікації.

Чотирихвилинне відео, назване "План А", показало жахливі наслідки конфлікту між РФ і країнами НАТО

Повідомляється, що російський ядерний удар спричинить дії у відповідь і спровокує глобальний конфлікт. У підсумку за лічені години загине 35 мільйонів людей, багато з них у перші 45 хвилин. 56 млн отримають поранення, і це без урахування подальших смертей від наслідків ядерних вибухів.

Нагадаємо, що в публікації Foreign Affairs повідомлялося, що в Україні можуть з'явитися війська ЄС, а не НАТО, і про те, чи можливий ядерний удар.

Також повідомлялося, що глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив про "стратегічні ризики" і загрозу конфлікту між ядерними державами.