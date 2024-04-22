Дуда заявив, що Польща готова розмістити на своїй території ядерну зброю

Польський лідер Анджей Дуда пояснив, що РФ посилює мілітаризацію району Калінінграда та перекидає зброю у Білорусь. З його слів, обмін ядерною зброєю обговорюється зі США вже "деякий час".

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Президент Анджей Дуда заявив, що Польща готова до розгортання ядерної зброї на її території. Про це відомо з його інтерв’ю виданню Fakt, опублікованого 22 квітня.

Лідер розповів, що обмін ядерною зброєю вже "деякий час" є темою переговорів з США.

"Я вже кілька разів говорив про це. Зізнаюся, коли мене про це запитали, я заявив про нашу готовність", — сказав він.

Дуда пояснив, що РФ посилює мілітаризацію в районі Калінінграда та останнім часом переміщує ядерну зброю у сусідню Білорусь.

"Якщо наші союзники вирішать розгорнути ядерну зброю в межах обміну ядерною зброєю також на нашій території для зміцнення безпеки східного флангу НАТО, ми готові до цього", — запевнив політик.

Він зазначив, що Польща є союзником у НАТО і має відповідні зобов’язання.

"Тобто ми просто реалізуємо спільну політику", — додав Дуда.

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