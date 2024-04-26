Втрое превосходят в живой силе: в Defense Express рассказали, куда Россия бросает больше всего сил

В Defense Express не исключают, что в случае угрозы для ВСУ, которые держат линию обороны от Бердичева на юг, может быть принято решение об отводе войск ВСУ на вторую линию обороны.

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На Покровском направлении в Донецкой области сейчас сложилась самая сложная ситуация. ВС РФ сосредоточили здесь втрое больше личного состава, чем имеют Силы обороны. Об этом в комментарии "Эспрессо" сказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

Он отметил, что на это направление РФ перебрасывает больше всего резервов.

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ВСУ активно выбивают оккупантов из Очеретино в Донецкой области, — военный

"Сейчас враг пытается продвигаться в Очеретино и на запад в сторону населенного пункта Прогресс. На этом направлении враг имеет 3-х кратное преимущество в живой силе. Туда он перебрасывает свои резервы. Там даже появляются первые части новосформированной 27-й дивизии армии РФ. То есть основные усилия враг бросает на Очеретино, и прежде всего на расширение вклинения", — пояснил Згурец.

Также он добавил, что боевые действия продолжаются в Новокалиново и Новобахмутовке, куда смогли зайти ВС РФ. Эти два населенных пункта расположены к северу и к югу от Очеретино. Здесь россияне стремятся усложнить контратаки ВСУ, которые могут перерезать это вражеское вклинение. Сейчас украинские защитники проводят здесь оборонительные действия.

"Если россияне будут иметь дальнейшее преимущество и наше военное руководство оценит риски и последствия, нельзя исключать, что в случае угрозы для нашей группировки, которая держит линию обороны от Бердичева на юг, может быть принято решение об отводе войск ВСУ на вторую линию обороны, которая идет вдоль водных преград. Участок от Очеретино создает определенные тактические угрозы для наших войск. Главное, чтобы эти угрозы не переросли в успехи противника", — подчеркнул Згурец.

Он добавил, что ситуацию решит наличие резервов, артиллерии, и понимание особенности обороны на этом участке.

Напомним, что по словам командира батальона ударных БпАК "Ахиллес" Юрия Федоренко, ВС РФ оккупировали 70-80% Ивановского и Богдановки, однако в Часовом Яру россиян нет.

Также сообщалось, что в РФ заявили о поднятии флага в центре Красногоровки. По словам российских военкоров, ВС РФ якобы провели усиленный механизированный штурм с двух направлений и продвинулись на юге населенного пункта.