Втричі переважають у живій силі: в Defense Express розповіли, куди Росія кидає найбільше сил

В Defense Express не заперечують, що у разі загрози для ЗСУ, які тримають лінію оборони від Бердичів на південь, може бути ухвалене рішення про відведення військ ЗСУ на другу лінію оборони.

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На Покровському напрямку на Донеччині зараз склалася найскладніша ситуація. ЗС РФ зосередили тут втричі більше особового складу, ніж мають Сили оборони. Про це в коментарі "Еспресо" сказав директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.

Він зазначив, що на цей напрямок РФ перекидає найбільше резервів.

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ЗСУ активно вибивають окупантів із Очеретиного на Донеччині, — військовий

"Зараз ворог намагається просуватися в Очеретиному й на захід в бік населеного пункту Прогрес. На цьому напрямку ворог має 3-х кратну перевагу в живій силі. Туди він перекидає свої резерви. Там навіть з'являються перші частини новосформованої 27-ї дивізії армії РФ. Тобто основні зусилля ворог кидає на Очеретине, і насамперед на розширення вклинення", — пояснив Згурець.

Також він додав, що бойові дії тривають в Новокалиновому та Новобахмутівці, куди змогли зайти ЗС РФ. Ці два населені пункти розташовані на північ і на південь від Очеретиного. Тут росіяни прагнуть ускладнити контратаки ЗСУ, які можуть перерізати це вороже вклинення. Зараз українські захисники проводять тут оборонні дії.

"Якщо росіяни матимуть подальшу перевагу й наше військове керівництво оцініть ризики й наслідки, не можна виключати, що у разі загрози для нашого угрупування, яке тримає лінію оборони від Бердичів на південь, може бути ухвалене рішення про відведення військ ЗСУ на другу лінію оборони, яка йде вздовж водних перешкод. Ділянка від Очеретиного створює певні тактичні загрози для наших військ. Головне, щоб ці загрози не переросли в успіхи противника", — наголосив Згурець.

Він додав, що ситуацію вирішить наявність резервів, артилерії, і розуміння особливості оборони на цій ділянці.

Нагадаємо, що за словами командира батальйону ударних БпАК "Ахіллес" Юрія Федоренка, ЗС РФ окупували 70-80% Іванівського та Богданівки, проте у Часовому Ярі росіян немає.

Також повідомлялося, що у РФ заявили про підняття прапору в центрі Красногорівці. За словами російських військкорів, ЗС РФ нібито провели посилений механізований штурм з двох напрямків та просунулися на півдні населеного пункту.