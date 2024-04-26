"Без дополнительной защиты": эксперт раскрыл причину отвода Abrams с линии фронта

Военный обозреватель Александр Коваленко отметил, что в западных танках уязвим турнюр башни и он нуждается в дополнительной защите. Возникает вопрос — Abrams отводят с целью сохранения техники или для установки дополнительной брони на боевую машину.

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Почти все танки M1A1 Abrams, факт уничтожения или повреждения которых верифицирован, не имели дополнительной защиты. Первый боевой танк третьего поколения остановился после наезда на противотанковую мину ТМ-62. После этого он был добит дронами, которые пытались пробить турнюр башни, абсолютно незащищенный дополнительными средствами. Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в своем Telegram-канале, комментируя информацию Associated Press, что Украина отводит Abrams с линии фронта из-за постоянной работы российских беспилотников.

Если информация американского информагентства подтвердится, то Коваленко не видит ничего удивительного в принятии такого решения. В то же время, по его словам, возникает вопрос, что имеет целью такой шаг: сохранить технику, или решить проблему. А именно, дополнительно усилить родную броню техники.

"Но, будем честны. Вся обещанная партия танков M1A1 Abrams, в количестве батальонного комплекта, была доставлена в Украину в октябре. Первая верификация уничтожения M1A1 Abrams была опубликована 26 февраля 2024. За 4 месяца нахождения в Украине любой рембат из M1A1 Abrams сделали бы куда более защищенный ОБТ, (основной боевой танк, — ред.), но…", — пишет Коваленко.

Военный эксперт также отметил, что был неприятно удивлен в начале 2023 года тем, что практически все танки западного производства, которые поступали на вооружение ВСУ, отправлялись в зону боевых действий без дополнительной защиты, которая является необходимой в условиях нынешних угроз.

"Только во второй половине года стали появляться танки Leopard 2 с дополнительно установленной динамической защитой "Контакт-1" и только в конце 2023 начале 2024, наконец-то, умудрились, худо-бедно, но наварить на самую уязвимую часть танка, турнюр башни, хотя бы противо-кумулятивную решетку", — отметил Коваленко.

Он отметил, что понадобился фактически год, чтобы на Leopard 2 начали устанавливать дополнительную защиту. Военного обозревателя возмутил факт такого равнодушного отношения к боевой машине.

Напомним, 26 апреля Associated Press сообщило, что украинское командование приняло решение отвести танки Abrams M1A1 от линии фронта.

Эксперты портала Defense Express считают, что американские танки не оправдали ожиданий. Танки M1A1 Abrams не предназначены для штурмовых противопехотных задач. Кроме того, украинская армия получила их не слишком много и они не стали "геймченджером".