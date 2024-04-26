"Без додаткового захисту": експерт розкрив причину відведення Abrams із лінії фронту

Військовий оглядач Олександр Коваленко зауважив, що в західних танках вразливий турнюр башти й він потребує додаткового захисту. Виникає питання — Abrams відводять із метою збереження техніки чи задля встановлення додаткової броні на бойову машину.

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Майже всі танки M1A1 Abrams, факт знищення або пошкодження яких є верифікованим, не мали додаткового захисту. Перший бойовий танк третього покоління зупинився після наїзду на протитанкову міну ТМ-62. Після цього його добили дрони, які намагалися пробити турнюр башти, який був абсолютно незахищений додатковими засобами. Про це розказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко у своєму Telegram-каналі, коментуючи інформацію Associated Press про те, що Україна відводить Abrams із лінії фронту через постійну роботу російських безпілотників.

Якщо інформація американського інформагентства підтвердиться, то Коваленко не вбачає нічого дивного в ухваленні такого рішення. Водночас, за його словами, виникає питання, що має на меті такий крок: зберегти техніку чи розв'язати проблему. А саме, додатково посилити рідну броню техніки.

"Але будемо чесні. Усю обіцяну партію танків M1A1 Abrams у кількості батальйонного комплекту було доставлено в Україну в жовтні. Перша верифікація знищення M1A1 Abrams була опублікована 26 лютого 2024 року. За 4 місяці перебування в Україні будь-який рембат із M1A1 Abrams зробили б куди більш захищений ОБТ (основний бойовий танк. — Ред.), але…" — пише Коваленко.

Військовий експерт також зазначив, що був неприємно здивований на початку 2023 року тим, що практично всі танки західного виробництва, які надходили на озброєння ЗСУ, вирушали в зону бойових дій без додаткового захисту, який є необхідним в умовах нинішніх загроз.

"Тільки в другій половині року стали з'являтися танки Leopard 2 з додатково встановленим динамічним захистом "Контакт-1", і тільки в кінці 2023 — на початку 2024 нарешті примудрилися сяк-так, але наварити на найвразливішу частину танка, турнюр башти, хоча б протикумулятивну решітку", — зазначив Коваленко.

Він наголосив, що знадобився фактично рік, щоб на Leopard 2 почали встановлювати додатковий захист. Військового оглядача обурив факт такого байдужого ставлення до бойової машини.

Нагадаємо, 26 квітня Associated Press повідомило, що українське командування ухвалило рішення відвести танки Abrams M1A1 від лінії фронту.

Експерти порталу Defense Express вважають, що американські танки не виправдали очікувань. Танки M1A1 Abrams не призначені для штурмових протипіхотних завдань. До того ж українська армія отримала їх не надто багато, і вони не стали "геймченджером".