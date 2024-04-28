Венгрия, Китай, Сальвадор: как в РФ попадают компоненты для "Шахедов" и ракет, — расследование (фото)

По словам журналистов, конденсаторы из тантала выпускают Kyocera AVX, Vishay и KEMET Corporation. Штаб-квартиры этих компаний находятся в США, но продукция попадает в РФ, а затем — в Украину уже в виде ракет.

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В РФ практически не выпускают важный элемент электроники — танталовые конденсаторы. Но их используют в военной промышленности и авионике, в частности в БПЛА "Корсар" и "Шахед". Поставки в Россию идут в том числе и через союзные Украины страны. Об этом пишет The Insider.

По данным журналистов, конденсаторы японско-американского производителя Kyocera AVX в этом году и прежде закупали российские АО "НИКИРЭТ" (компания Росатома), Институт Росхимзащиты, ГосНИИ Авиационных систем, войсковая часть 45187 ФСБ.

Некоторые компании из РФ и Кыргызстана находятся под санкциями за незаконный импорт танталовых конденсаторов.

Несмотря на то, что эти конденсаторы могут быть в любой электронике, установлено, что иностранные детали есть в вооружениях, которые РФ применяет против Украины, среди прочего в ракетах X-101. Об этом стало известно благодаря анализу сбитой в Украине российской техники. Иностранные детали из тантала оказались в базе "Война и санкции" НАЗК.

Среди прочего конденсаторы из тантала выпускают Kyocera AVX, Vishay и KEMET Corporation. Их штаб-квартиры находятся в США, но продукция попадает в РФ, а затем — в Украину уже в виде ракет.

Тантал используется в ракетах X-101

Поставки из Сальвадора

Один из лидеров по части тантала — Сальвадор. В небольшом центрально-американском государстве эти конденсаторы делает японско-американская компания Kyocera AVX. Топ-менеджер предприятия Альфредо Товар говорил, что продукция может присутствовать в любом электронном устройстве.

Как раз сальвадорские конденсаторы AVX устанавливаются в российские ракеты. В 2021 году 25% поставок шли в РФ напрямую. Но сейчас, по данным стран, трогающих с РФ, почти все танталовые конденсаторы везут из Китая.

У части конденсаторов, которые попали в РФ из Китая в прошлом году, в таможенных базах указан "Сальвадор".

Конденсаторы международной компании Vishay за 2023 год поступили в РФ примерно на $1,3 млн. Их везли с Кипра, из Венгрии, Китая и Гонконга.

На сайте Vishay множество деклараций: антикоррупционная и этическая политика, заявление "Альянса ответственного бизнеса", политика по правам человека, антидискриминационная политика и пр.

Поставки конденсаторов в РФ

Официально сообщается, что после полномасштабного вторжения в 2022 году компания не поставляет свои детали РФ. Но конденсаторы Vishay находят в разведывательных дронах "Корсар".

"РИК Логистик" из Петербурга — главный поставщик конденсаторов в РФ. Это ни дистрибьютор, ни продавец, а только посредник. В 2023 году ее прибыль была рекордной — свыше 180 млн рублей.

Мексика

Американская компания Kemet — в тройке лидеров по части импорта танталовых конденсаторов в Россию. По данным журналистов, объем поставок в РФ за 2023 год составил около $6 млн.

Конденсаторы выпустили в Мексике, а поставили в РФ из Гонконга через венгерскую компанию Matrix Metal Group Kft.

Литва

На бумаге ввести в Евросоюз товары двойного назначения из Сальвадора или Китая проще всего — через Вильнюс, пишут журналисты. С поставками танталовых конденсаторов помогают литовские таможенные брокеры. В частности, компания Vinges Terminalas и Autoverslo Logistika. Судя по декларациям, которые оказались в распоряжении журналистов, ввозили детали в Литву для последующей переправки в РФ.

Напомним, что РФ закупает чипы и серверы на миллиарды долларов.

Также сообщалось, что РФ обходит санкции для производства истребителей Су — и экспортирует тысячи западных деталей.