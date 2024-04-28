ВС РФ атаковали юг БпЛА неустановленного типа: в ВМСУ назвали причину (видео)

Чаще всего россияне используют для разведки в Украине дроны ZALA, "Орлан-10" и SuperCam. Этой ночью оккупанты запустили 5 дронов, тип которых еще устанавливается.

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В ночь на воскресенье, 28 апреля российские войска применили во время атаки на Украину четыре ударных беспилотника типа "Shahed-131/136", которые летели с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму, и пять беспилотников неустановленного типа. Их враг запускал с временно оккупированной Херсонщины. Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

Зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы уничтожили все четыре "Шахеды". Боевая работа велась на Киевщине, Винницкой, Хмельницкой и Кировоградской областях. Один беспилотник неустановленного типа уничтожила мобильная огневая группа Сил обороны Украины сбила на Николаевщине.

Также враг применил зенитную управляемую ракету С-300 из Белгородской области. Силам ПВО не удалось ее перехватить.

Фото: Воздушные силы ВСУ

Начальник центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона заявил, что оккупанты совершили дроновую атаку на Николаев. Есть попадания в гражданские объекты.

"В прибрежной полосе была поражена гостиница, в которой проживали жители. Это был действующий отель. Кстати, он и до этого страдал. Его восстанавливали. Произошел пожар, однако обошлось без жертв", — рассказал он.

Также оккупанты пытались попасть по теплоэнергетике в Николаеве.

Отвечая на вопрос о применении россиянами пяти беспилотников неустановленного типа, один из которых удалось сбить, Плетенчук заявил, что на юге враг применяет различные типы дронов.

"Это обычно "Орланы-10"... Это дроны ZALA, это дроны Supercam. Гораздо реже можно увидеть "Форпост" или Mohajer-6 иранского производства, который в основном работает над акваторией Черного моря", — пояснил Плетенчук.

Дроны неустановленного типа, по его словам, являются разведывательными и "они постоянно выискивают объекты для возможных атак". Он добавил, что ПВО ежедневно сбивает такие беспилотники.

Напомним, 25 апреля начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук сообщил, что российская армия продолжает активно вести разведку дронами и использует "зоопарк" дронов, который насчитывает 5 единиц беспилотников: ZALA, SuperCam, "Орлан-10", Mohajer, "Форпост".

27 апреля украинские военные на самолете Як-52 сбили российский разведывательный беспилотник "Орлан-10" в Одесской области.