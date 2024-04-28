ЗС РФ атакували південь БпЛА невстановленого типу: у ВМСУ назвали причину (відео)

Найчастіше росіяни використовують для розвідки в Україні дрони ZALA, "Орлан-10" та SuperCam. Цієї ночі окупанти запустили 5 дронів, тип яких ще встановлюється.

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У ніч на неділю, 28 квітня російські війська застосували під час атаки на Україну чотири ударні безпілотники типу "Shahed-131/136", які летіли із мису Чауда в тимчасово окупованому Криму, і п'ять безпілотників невстановленого типу. Їх ворог запускав з тимчасово окупованої Херсонщини. Про це йдеться в повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи знищили усі чотири "шахеди". Бойова робота велася на Київщині, Вінниччині, Хмельниччині та Кіровоградщині. Один безпілотник невстановленого типу знищила мобільна вогнева група Сил оборони України збила на Миколаївщині.

Також ворог застосував зенітну керовану ракету С-300 із Бєлгородської області. Силам ППО не вдалося її перехопити.

Фото: Повітряні сили ЗСУ

Начальник центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону заявив, що окупанти здійснили дронову атаку на Миколаїв. Є влучання у цивільні об'єкти.

"У прибережній смузі було поцілено в готель, в якому проживали мешканці. Це був діючий готель. До речі, він і до цього потерпав. Його відновлювали. Сталася пожежа, проте обійшлося без жертв", — розказав він.

Також окупанти намагалися поцілити по теплоенергетиці в Миколаєві.

Відповідаючи на запитання щодо застосування росіянами п’яти безпілотників невстановленого типу, один з яких вдалося збити, Плетенчук заявив, що на півдні ворог застосовує різноманітні типи дронів.

"Це зазвичай "Орлани-10"… Це дрони ZALA, це дрони Supercam. Набагато рідше можна побачити "Форпост" або Mohajer-6 іранського виробництва, який здебільшого працює над акваторією Чорного моря", — пояснив Плетенчук.

Дрони невстановленого типу, за його словами, є розвідувальними і "вони постійно вишукують об'єкти для можливих атак". Він додав, що ППО щодня збиває такі безпілотники.

Нагадаємо, 25 квітня начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук повідомив, що російська армія продовжує активно вести розвідку дронами та використовує "зоопарк" дронів, який нараховує 5 одиниць безпілотників: ZALA, SuperCam, "Орлан-10", Mohajer, "Форпост".

27 квітня українські військові на літаку Як-52 збили російський розвідувальний безпілотник "Орлан-10" на Одещині.