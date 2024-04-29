8 столпов разработки: Германия и Франция определили будущее танка MGCS
Берлин и Париж разделили между собой разработку боевой платформы MGCS, которая будет состоять из нескольких этапов.
Министры обороны Германии и Франции Борис Писториус и Себастьян Лекорню подписали соглашение о первой фазе разработки танка будущего MGCS. Об этом сообщает пресс-служба Бундесвера.
26 апреля стороны запустили первую фазу реализации программы MGCS (Основная наземная боевая система), что символизирует политическую преданность Парижа и Берлина совместному прогрессу. Отмечается, что танки будущего должны поступить на вооружение во второй половине 2040-х годов. Они заменят Leopard 2 и Leclerc в составе немецкой и французской армий соответственно.
Страны создают не просто новый танк, а боевую платформу, которая сможет управлять беспилотниками или такими же беспилотными машинами. На основе шасси можно будет построить танк, ракетную платформу или машину боевого обеспечения.
"Контракты должны быть готовы до конца года", — заявил Писториус.
Планируется основать проектную компанию, в которую войдут четыре компании:
- KNDS Deutschland;
- KNDS Франция;
- Rheinmetall Landsystems;
- Thales SIX.
Также Германия и Франция пришли к согласованию восьми этапов развития MGCS:
- Создание шасси и машины с автоматизированной навигацией под руководством Германии.
- Пушка, башня, боеприпасы будут создаваться совместно. Также создадутся разные пушки, а выберут одну после сравнительных испытаний.
- Франция создаст вторичное вооружение, например установки ПТРК.
- Симуляционная среда под немецко-французским руководством.
- Связь, командование и "цифровая нервная система" будут совместно производить Франция и Германия.
- Сенсорные технологии создаст Франция.
- Бронирование и защиту от БПЛА возьмет на себя Германия.
- Поддержка, логистика и инфраструктура будут разрабатываться совместно.
Писториус заявил, что впереди еще много работы, но уже достигнут важный этап.
Напомним, 22 марта Франция и Германия подписали меморандум о намерениях разработки MGCS.
В 2023 году СМИ писали, что Италия может присоединиться к футуристическому танку MGCS .