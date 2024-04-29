8 столпов разработки: Германия и Франция определили будущее танка MGCS

Берлин и Париж разделили между собой разработку боевой платформы MGCS, которая будет состоять из нескольких этапов.

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Министры обороны Германии и Франции Борис Писториус и Себастьян Лекорню подписали соглашение о первой фазе разработки танка будущего MGCS. Об этом сообщает пресс-служба Бундесвера.

26 апреля стороны запустили первую фазу реализации программы MGCS (Основная наземная боевая система), что символизирует политическую преданность Парижа и Берлина совместному прогрессу. Отмечается, что танки будущего должны поступить на вооружение во второй половине 2040-х годов. Они заменят Leopard 2 и Leclerc в составе немецкой и французской армий соответственно.

Варианты боевых машин MGCS

Страны создают не просто новый танк, а боевую платформу, которая сможет управлять беспилотниками или такими же беспилотными машинами. На основе шасси можно будет построить танк, ракетную платформу или машину боевого обеспечения.

Борис Писториус и Себастьян Лекорню

"Контракты должны быть готовы до конца года", — заявил Писториус.

Планируется основать проектную компанию, в которую войдут четыре компании:

KNDS Deutschland;

KNDS Франция;

Rheinmetall Landsystems;

Thales SIX.

Также Германия и Франция пришли к согласованию восьми этапов развития MGCS:

Создание шасси и машины с автоматизированной навигацией под руководством Германии. Пушка, башня, боеприпасы будут создаваться совместно. Также создадутся разные пушки, а выберут одну после сравнительных испытаний. Франция создаст вторичное вооружение, например установки ПТРК. Симуляционная среда под немецко-французским руководством. Связь, командование и "цифровая нервная система" будут совместно производить Франция и Германия. Сенсорные технологии создаст Франция. Бронирование и защиту от БПЛА возьмет на себя Германия. Поддержка, логистика и инфраструктура будут разрабатываться совместно.

Писториус заявил, что впереди еще много работы, но уже достигнут важный этап.

Напомним, 22 марта Франция и Германия подписали меморандум о намерениях разработки MGCS.

В 2023 году СМИ писали, что Италия может присоединиться к футуристическому танку MGCS .