8 стовпів розробки: Німеччина та Франція визначили майбутнє танка MGCS

Берлін та Париж розділили між собою розробку бойової платформи MGCS, яка складатиметься з кількох етапів.

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Міністри оборони Німеччини та Франції Борис Пісторіус та Себастьян Лекорню підписали угоду щодо першої фази розробки танка майбутнього MGCS. Про це повідомляє пресслужба Бундесверу.

26 квітня сторони запустили першу фазу реалізації програми MGCS (Основна наземна бойова система), що символізує політичну відданість Парижа та Берліна спільному прогресу. Зазначається, що танки майбутнього мають надійти на озброєння у другій половині 2040-х років. Вони замінять Leopard 2 і Leclerc у складі німецької та французької армій відповідно.

Варіанти бойових машин MGCS

Країни створюють не просто новий танк, а бойову платформу, яка зможе керувати безпілотниками або такими ж безпілотними машинами. На основі шасі можна буде побудувати танк, ракетну платформу чи машину бойового забезпечення.

Борис Пісторіус та Себастьян Лекорню

"Контракти повинні бути готовими до кінця року", — заявив Пісторіус.

Планується заснувати проєкту компанію, до якої увійдуть чотири компанії:

KNDS Deutschland;

KNDS France;

Rheinmetall Landsystems;

Thales SIX.

Також Німеччина та Франція дійшли до погодження восьми етапів розвитку MGCS:

Створення шасі та машини з автоматизованою навігацією під керівництвом Німеччини. Гармата, башта, боєприпаси будуть створюватися спільно. Також створяться різні гармати, а оберуть одну після порівняльних випробувань. Франція створить вторинне озброєння, наприклад установки ПТРК. Симуляційне середовище під німецько-французьким керівництвом. Звʼязок, командування та "цифрова нервова система" спільно вироблятиме Франція та Німеччина. Сенсорні технології створить Франція. Бронювання і захист від БПЛА візьме на себе Німеччина. Підтримка, логістика та інфраструктура розроблятиметься спільно.

Пісторіус заявив, що попереду ще багато роботи, але вже досягнуто важливого етапу.

Нагадаємо, 22 березня Франція та Німеччина підписали меморандум про наміри розробки MGCS.

В 2023 році ЗМІ писали, що Італія може приєднатися до футуристичного танка MGCS.