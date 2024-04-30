Тактика и такмед: с чего начать подготовку к возможной мобилизации

К фактическому походу в ТЦК гражданин может подготовиться: получить базовые навыки по медицине или военному делу.

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Общий нарратив в обществе концентрируется на том, как не попасть в армию. Что будет, если не явиться по повестке в Территориальный центр комплектации и тому подобное. Именно поэтому Фокус решил сделать цикл статей о том, как подготовиться к службе в армии.

Украина живет в условиях экзистенциальной угрозы. Россия ставит на мне уничтожение государства как такового. Это можно увидеть на примерах полностью разрушенного Мариуполя, Бахмута, Авдеевки и других городов и поселков. Поэтому постоянно продолжается набор в армию. Фокус собрал подборку YouTube-каналов и сайтов, которые стоит изучать до мобилизации. В этом материале они касаются тактической медицины и общих видео о боевых действиях и оружии.

За 10 лет войны в Украине появилось достаточное количество проектов, где бойцы и ветераны рассказывают о подготовке к войне.

PSDinfo Company

PSDinfo Company — это комьюнити, которое основано в 2018 году одним из украинских военных. Идея заключалась в том, чтобы создать базу данных знаний на военную тематику.

Основатель PSDinfo Company Денис Квебек

"Одно из важнейших направлений — поднятие престижности и популяризация военного дела среди молодежи. Для этого были созданы и разработаны различные платформы для обучения, мы систематически проводим курсы, семинары, создаем и публикуем учебные видео, статьи и посты, делимся информативными постами о деятельности команды PSDinfo и участников сообщества. Философия "PSDinfo" отображается одной фразой — "Быть профессионалом", — пишут на официальном сайте сообщества.

Пример урока по заряжанию-разряжанию оружия

У PSDinfo Company есть собственные курсы, которые они регулярно организовывают, сайт, YouTube-канал и телеграм-канал. На ресурсах содержатся обучающие видео, переводы зарубежных оружейников, подкасты, а также основы по военному делу.

Армия TV и пособия Сил теробороны

После ребрендинга канала Армия TV стала публиковать много материалов, в том числе и полезных для военных, например, как выбрать тактический рюкзак военному. Также они публикуют многочисленные репортажи с передовой и интервью с бойцами.

Видео о выборе тактического рюкзака

Еще одним ресурсом с большим количеством учебных материалов является сайт Сил теробороны, который доступен по ссылке. В нем публикуются материалы от топографии до использования РПГ-7.

"Хлопці з лісу"

YouTube-канал "Хлопці з лісом" — это пример, когда военные рассказывают об имеющемся вооружении в ВСУ, делают обзор на экипировку, а также рассказывают об особенностях оружия. Сообщество проводит сборы на армию, а также имеют свой телеграм-канал.

Видео о карабинах M4 и M5

В видеороликах авторы подробно рассказывают об особенностях оружия, стреляют из него на полигоне, а также разбирают конструкцию моделей. Также они показывают, как правильно обслуживать оружие, чтобы оно сохраняло сноровку долгое время.

Физическая подготовка

Олег "Десант" Чуткопольцев делал в 2023 году ряд видео о подготовке к боевым действиям. После ранения он стал инструктором, чтобы делится опытом. На его канале есть несколько видео о физической подготовке, пристрелке оружия, как выбрать турникет и другие ролики. По состоянию на сейчас он перестал вести свой канал, но материалы представляют ценность.

Скриншот видео о подготовке к боевым действиям Фото: скриншот

Отдельный вопрос — психологический аспект и моральное здоровье на войне. Видео на такую тему сделал военный с позывным "Егерь" на своем канале "В гостях у Егеря". В видеоролике он рассказал, как подготовиться к боевым действиям, что нужно покупать, и что нужно делать.

Базовая тактическая медицина

Навык медицины необходим не только военным на передовой, но и гражданским. Например, какого производителя турникетов надо выбирать, а какой обходить стороной. Важно знать, в каких ситуациях турникет нельзя накладывать, а в каких можно. С этим все довольно просто: можно на конечности, нельзя на туловище, шею или гениталии. В каких случаях применять турникет важно знать, но кроме этого надо наработать мелкую моторику рук, поэтому надо иметь собственный турникет для тренировок, а также пользоваться пособиями, которые будут ниже.

В Украине перевели курс TCCC или Tactical Combat Casualty Care на украинский. TCCC — это стандарт оказания помощи в догоспитальной медицине на поле боя. Протокол создан Минобороны США и Командованием специальных операций США для оказания медицинской помощи раненым в боевых и тактических ситуациях.

Скриншот сайта TCCC

Переведенный курс TCCC доступен по ссылке. Бойцы "Азова" создали обучающие видео по протоколу TCCC. Они доступны на канале FullmetalDoc's.

Англоязычный сайт Stop The Bleed направлен на повышение уровня безопасности именно в обществе. Он нацелен на подготовку людей к реагированию на ДТП, стрельбу или теракт. Главное в нем — научить людей останавливать кровотечение. По ссылке доступен интерактивный курс, который можно пройти и без знаний английского языка.

Для телефонов есть приложение TacticMedAid для Android и Apple. Оно содержит учебные материалы для военных и гражданских.