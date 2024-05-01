Тактическая пауза: РФ готовит резервы к новому наступлению севернее Авдеевки, — ISW (карта)

По словам аналитиков, с 20 апреля ВС РФ сосредоточили усилия по наращиванию тактического успеха возле Очеретино и Новокалиново, но затем темпы замедлились.

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Российские войска замедлили продвижение, чтобы подготовить резервы для наступления на Торецк, севернее Авдеевки. Такого мнения придерживаются аналитики Института изучения войны (ISW).

В отчете от 30 апреля говорится, что россияне хотят дополнить свои наступательные операции возле Часового Яра.

По словам аналитиков, 30 апреля в районе Авдеевки ВС РФ впервые за несколько дней не осуществили никаких подтвержденных наступлений. Так, украинские источники сообщили, что россияне совершили больше атак на направлении Бахмут-Часов Яр, чем возле Авдеевки.

Сообщается, что Генштаб Украины в своих сводках заявил, что всего за сутки украинские войска отбили 47 атак РФ на Авдеевском направлении и 57 атак россиян на Бахмутском направлении. Причем значительно больше атак на направлении Часов Яр.

Правда, как прогнозируют в ISW, отчета за один день недостаточно, чтобы установить закономерность действий оккупантов. Однако этом может говорить о том, что ВС РФ замедляют темпы атак вокруг Авдеевки, при этом восстанавливая потенциал вокруг Часового Яра.

Кроме того, как заявили аналитики, с 20 апреля ВС РФ сосредоточили усилия по наращиванию тактического успеха возле Очеретино (к северо-западу от Авдеевки) и Новокалиново (к северу от Авдеевки). Однако к 30 апреля темпы продвижения замедлились.

Ситуация на фронте на Авдеевском направлении Фото: ISW

Эксперты предположили, что россияне могут решиться на наступление с выступа севернее от Авдеевки в сторону Торецка.

"Российские войска могут принять решение продвинуться на север от своего тактического прорыва возле Очеретино по трассе Н-20 (Донецк-Константиновка), чтобы оказать давление на украинские силы, обороняющиеся в районе Торецка, и, возможно, поставить под угрозу оперативный тыл украинской обороны в Часовом Яре и западнее него", — написано в отчете.

Ранее сообщалось, что ВС РФ активизировались на Купянском направлении. Оккупанты наносят артиллерийские и минометные удары по населенным пунктам неподалеку от линии соприкосновения.