РФ ударила по Харькову "шахедами": среди пострадавших есть ребенок (видео)
По словам главы ОВА Олега Синегубова, пострадавшие ребенок 2010 года и женщина госпитализированы, еще одной 89-летней женщине оказали помощь на месте.
В ночь на 4 мая российские войска атаковали Харьков ударными дронами Shahed. В результате удара пострадали четыре человека. Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.
По его словам, в результате падения обломков сбитых "Шахедов" возгорание гражданского двухэтажного офисного здания в Основянском районе города Харьков. Пострадавшие ребенок 2010 года и женщина госпитализированы, еще одной 89-летней женщине оказали помощь на месте.
"Спасатели ликвидируют возгорание гражданской инфраструктуры и деревьев еще по двум адресам", — написал он.
Позже Синегубов сообщил, что количество пострадавших увеличилось до четырех.
"Еще одно обращение поступило от 52-летней женщины. Без госпитализации", — написал он.
Отметим, что мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил два "прилета" по гражданской инфраструктуре Основянского района. На месте одного из попаданий был выявлен масштабный пожар.
Также напомним, что в ВСУ прокомментировали усиление атак ВС России по Одессе баллистикой. Представитель Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук подтвердил, что оккупанты ранее уже атаковали баллистическими ракетами с кассетной боевой частью Одессу, но не в людных местах.