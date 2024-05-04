РФ ударила по Харькову "шахедами": среди пострадавших есть ребенок (видео)

По словам главы ОВА Олега Синегубова, пострадавшие ребенок 2010 года и женщина госпитализированы, еще одной 89-летней женщине оказали помощь на месте.

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В ночь на 4 мая российские войска атаковали Харьков ударными дронами Shahed. В результате удара пострадали четыре человека. Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

По его словам, в результате падения обломков сбитых "Шахедов" возгорание гражданского двухэтажного офисного здания в Основянском районе города Харьков. Пострадавшие ребенок 2010 года и женщина госпитализированы, еще одной 89-летней женщине оказали помощь на месте.

"Спасатели ликвидируют возгорание гражданской инфраструктуры и деревьев еще по двум адресам", — написал он.

Позже Синегубов сообщил, что количество пострадавших увеличилось до четырех.

"Еще одно обращение поступило от 52-летней женщины. Без госпитализации", — написал он.

Отметим, что мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил два "прилета" по гражданской инфраструктуре Основянского района. На месте одного из попаданий был выявлен масштабный пожар.

ВС РФ ударили по Харькову

Также напомним, что в ВСУ прокомментировали усиление атак ВС России по Одессе баллистикой. Представитель Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук подтвердил, что оккупанты ранее уже атаковали баллистическими ракетами с кассетной боевой частью Одессу, но не в людных местах.