Мобилизация в Украине: части украинцев продлили отсрочку, о ком речь

Одной категорий военнообязанных продлили отсрочку от призыва еще на месяц. Соответствующее решение принял премьер Денис Шмыгаль.

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Части военнообязанных граждан автоматически продлили срок отсрочки от мобилизации. Об этом известно из постановления Кабинета министров Украины № 492 от 3 мая.

Соответствующее решение принял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Части украинцев продлили сроки действия отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации.

Это касается военнообязанных, которые являются работниками государственных акционерных обществ из сферы железнодорожного транспорта. Отсрочки, которые не закончились по состоянию на 3 мая, автоматически будут действовать еще один месяц.

Напомним, 3 мая на сайте президента Украины появилась петиция о предоставлении брони от мобилизации дальнобойщикам. Автор документа аргументировал предложение тем, что отсутствие брони у водителей грузовиков может вызвать транспортный коллапс.

С 4 мая в Украине официально отменен статус "ограниченно годный". Теперь каждый военнообязанный может быть признан только годным или непригодным к службе. Для тех, кто ранее имел этот статус, установили дедлайн на прохождение ВВК.

Представитель Генштаба ВСУ Юрий Глущенко ответил, как часто военнообязанные должны перепроходить медосмотр и действительно ли при обновлении данных в ТЦК всех автоматически отправляют на ВВК.