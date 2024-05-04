Мобілізація в Україні: частині українців продовжили відстрочку, про кого мова

Одній категорій військовозобов’язаних продовжили відстрочку від призову ще на місяць. Відповідне рішення ухвалив прем’єр Денис Шмигаль.

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Частині військовозобов’язаних громадян автоматично подовжили термін відстрочки від мобілізації. Про це відомо з постанови Кабінету міністрів України № 492 від 3 травня.

Відповідне рішення ухвалив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Частині українців подовжили терміни дії відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.

Це стосується військовозобов’язаних, які є працівниками державних акціонерних товариств зі сфери залізничного транспорту. Відстрочки, які не закінчилися станом на 3 травня, автоматично діятимуть ще один місяць.

Нагадаємо, 3 травня на сайті президента України з’явилась петиція про надання броні від мобілізації далекобійникам. Автор документа аргументував пропозицію тим, що відсутність бронювання у водіїв вантажівок може спричинити транспортний колапс.

З 4 травня в Україні офіційно скасований статус "обмежено придатний". Тепер кожен військовозобов’язаний може бути визнаний лише придатним або непридатним до служби. Для тих, хто раніше мав цей статус, встановили дедлайн на проходження ВЛК.

Представник Генштабу ЗСУ Юрій Глущенко відповів, як часто військовозобов’язані мають перепроходити медогляд та чи дійсно під час оновлення даних у ТЦК усіх автоматично відправляють на ВЛК.