Уронили КАБ на дом: в Белгороде упала бомба, которую ВС РФ запустили по Харькову (фото, видео)

Российские войска днем 4 мая наносили удары по Харькову и области корректируемыми авиабомбами. Один из снарядов не долетел до цели и взорвался в жилом секторе, из-за этого пострадали люди.

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В российском Белгороде упала корректируемая авиабомба, которую российские оккупанты запускали по Харькову и области днем 4 мая. Фотографии и видео прилета бомбы опубликовали Telegram-каналы.

Снаряд упал на жилой сектор, в результате попадания горит частный дом на улице Раздобаркина. Задымление видно из разных районов Белгорода. Предварительно, пострадали пять человек, погибших нет, сообщило российское медиа Baza.

Официальных комментариев от белгородских властей на данный момент нет.

Бомбардировки Харькова днем 4 мая: что известно

По данным мэра Харькова Игоря Терехова, днем ВС РФ ударили по Харькову авиабомбами. В городе слышали два взрыва, остальные снаряды упали в области, сообщили мониторинговые каналы.

"Будьте осторожны и находитесь в укрытиях. Возможны еще пуски КАБ на город", — отметил градоначальник.

В 15:15 оккупанты нанесли удары КАБ по селу Черкасские Тишки Харьковского района и попали в частный дом. Пострадала 74-летняя женщина, ее госпитализировали, рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Напомним, ночью 4 мая армия РФ ударила по Харькову иранскими дронами Shahed, пострадали четыре человека. Из-за падения обломков дронов загорелось двухэтажное офисное здание в Основянском районе города.

Фокус 3 мая писал об ударе планирующими боеприпасами Д-30 по Холодногорскому району Харькова. Бомба попала в частный сектор, погибла 82-летняя женщина.