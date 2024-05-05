Жителей оккупированных территорий хотят заставить смотреть "инаугурацию" Путина, — ЦНС

Учеников, бюджетников и другие слои населения планируют в обязательном порядке заставить пересматривать церемонию инаугурации главы Кремля.

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Российские оккупанты намерены заставить жителей временно захваченных территорий смотреть трансляцию "инаугурации" президента РФ Владимира Путина. Об этом идет речь в сообщении Центра национального сопротивления.

"В Кремле берут из Северной Кореи не только снаряды, но и передовой опыт культа личности. 7 мая в Москве устроят цирковое представление под названием "инаугурация президента РФ", просмотр которого будет обязательным для жителей временно оккупированных территорий", — отметили в Нацсопротивлении.

Также отмечается, что в школах, коммунальных предприятиях, площадях населенных пунктов будут установлены экраны с трансляцией массовой пропаганды. При этом просмотр инаугурации Путина станет обязательным для учащихся, бюджетников и других слоев населения.

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Ранее глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что в России могут усилить мобилизацию после инаугурации Владимира Путина. В то же время президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что мир должен "сбить больную путинскую фантазию, что у него якобы есть время для продолжения войны".

"Он может усилить имитацию выборов, а затем объявить мобилизацию россиян. Но мобилизацию ресурсов и финансов, остатков российских связей с миром мы должны ограничить еще больше, еще жестче", — подчеркнул Владимир Зеленский.

4 мая издание Bloomberg сообщало, что президент России Владимир Путин после инаугурации намерен посетить Китай. Журналисты отмечают, что глава Кремля хочет подчеркнуть важность отношений между Китаем и Россией. Журналисты отмечают, что визит запланирован на 15-16 мая, однако дата может измениться.

Также президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 4 мая призвал украинцев быть максимально внимательным к воздушным тревогам в ближайшие дни. Он заверил, что военное командование владеет ситуацией на фронте.