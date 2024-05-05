Были попытки штурмов: представитель Сил обороны назвал "горячие точки" на фронте (видео)

Российских оккупантов заинтересовал остров Нестрига. В субботу, 4 мая, ВС РФ пробовали штурмовать его дважды, но понесли потери.

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Российские войска усилили штурмы на южном фронте Украины. Особый интерес они проявляют к населенным пунктам Роботино (Запорожская область) и Крынки (Херсонская область), а также к острову Нестрига, сообщил начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Дмитрий Плетенчук в эфире национального телемарафона в воскресенье, 5 мая.

Он отметил, что в субботу, 4 мая, на фронте было большее количество попыток штурмов ВС РФ — 19. Обычно этот показатель немного ниже. Вероятно, оккупанты накануне Пасхи решили так же одержать очередные "победы" к праздникам. Но все они были остановлены, неприятель с потерями отошел. Но, тем не менее, такая активность была заметна.

"Что касается Нестриги, то вчера (4 мая, — ред.) было две попытки штурмов. Там вчера отработала и наша авиация, враг понес потери", — сказал Плетенчук.

Он отметил, что эту территорию сложно назвать плацдармом. По словам Плетенчука, ситуация в Херсонской области стабильная и контролируемая. Кроме того, как отметил военный, утром 5 мая уже біло шесть попыток штурмов со стороны российских военных.

Напомним, ВС РФ ночью 5 мая атаковали Украину "Шахедами". По данным представителей военного командования, россияне для атаки этой ночью использовали 24 ударных беспилотника.

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