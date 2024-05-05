Как минимум две "красных линии": когда НАТО вступит в войну с Украиной против РФ

НАТО проводит оценку возможных планов действий на случай вмешательства третьих сторон в войну в Украине, таких как Россия или Беларусь. В Альянсе определены две "красные линии": стороннее участие в войне и военная провокация против стран Балтии, Польши или Молдовы.

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НАТО может вмешаться в войну в Украине, если Россия привлечет к войне Беларусь, или атакует страны Балтии, Польшу или Молдову. Об этом сообщает итальянское медиа La Repubblica со ссылкой на источники в руководстве Альянса.

Североатлантический альянс опасается, что в ситуацию может вмешаться "третья страна" и что РФ может якобы устроить провокацию. Речь не идет об оперативных планах Альянса отправить войска в Украину, отмечает издание. Представители НАТО лишь проводят оценку возможных планов действий на случай вовлечения третьих сторон в войну.

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Первая "красная линия" — прямое или косвенное постороннее участие в войне против Украины. В частности, в случае прорыва на северо-западной границе, потому что это создало бы коридор между Киевом и Беларусью. Вторая "красная линия" — военная провокация против стран Балтии, Польши или целенаправленное нападение на Молдову. Это не обязательно вторжение, поэтому речь может идти и о военном ударе для проверки реакции Запада.

Таким образом в Североатлантическом альянсе на третий год полномасштабной войны в Украине обозначили, по крайней мере, две "красные линии" для возможного вмешательства в боевые действия. Они крайне конфиденциально и неофициально определены на случай реализации Россией определенных сценариев.

Напомним, в конце марта Фокус писал о том, сможет ли Россия объявить войну НАТО. Страна якобы не планирует воевать с Альянсом, так как для этого нет ресурсов, о чем, в том числе заявил и сам Путин. Однако в Европе по-прежнему опасаются агрессии со стороны РФ, а некоторые европейцы даже планируют переезд подальше от стран, потенциально интересующих Россию. Фокус выяснил, сможет ли Путин объявить войну странам НАТО.

А в середине января медиа писали о том, что у НАТО есть сценарий на случай войны с Россией. В распоряжении журналистов оказались документы Бундесвера под названием "Оборона Альянса 2025", в которых говорится, что Россия может начать агрессию против стран НАТО в текущем году, если Украина проиграет на поле боя.