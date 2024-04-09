"Мы этого не хотим": в НАТО заявили о нежелании воевать с Россией (видео)

По словам главнокомандующего силами НАТО в Европе Кристофера Каволи, чтобы избежать прямого конфликта с Россией, Альянс поддерживает Украину, в которую вторглись российские войска.

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Генерал Кристофер Каволи, главнокомандующий силами НАТО в Европе, заявил, что страны Альянса предпочитают избегать военных столкновений с Россией. По его словам, основной приоритет НАТО в настоящее время заключается в предотвращении возможной войны с Москвой. Об этом он заявил на конференции в Джорджтаунском университете, посвященной 75-летию Североатлантического альянса.

"Страны НАТО не считают, что мы находимся в состоянии войны с Россией. И мы этого не хотим", — сказал Каволи.

Согласно его высказываниям, чтобы избежать прямого столкновения с Россией, альянс оказывает поддержку Украине.

Высказывания Каволи были противопоставлены заявлениям некоторых западных политиков, которые предвидели возможное столкновение между НАТО и Россией в ближайшем будущем. Среди таких политиков были президент США Джо Байден, министры обороны США, Германии и Великобритании, а также руководители Польши и стран Балтии.

Напомним, что 7 марта сообщалось, что министр обороны Эстонии рассказал, для чего РФ конфликт с НАТО. По мнению Ханно Певкура, в Таллине четко осознают, что Кремль дальше будет относиться враждебно к своим соседям и может устраивать провокации. Задача Альянса в это время сделать все для того, чтобы не допустить противостояния.

Также 22 марта сообщалось, что у Запада есть 5 лет на подготовку к обороне, о чем заявил немецкий генерал Карстен Бройер. По его словам, текущая военная ситуация в Украине не позволяет говорить о "замораживании" конфликта. При этом Москва может готовить новую агрессию против стран НАТО.