Украинским войскам, как заявил руководитель МИД Польши Радослав Сикорский, крайне нужны зенитные ракеты, чтобы защитить промышленность, свои электростанции, сохранить от российских ударов инфраструктуру.

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Китай мог бы фактически заставить главу Кремля Владимира Путина прекратить войну России против Украины. Об этом заявил Радослав Сикорский, руководитель МИД Польши, сообщает PAP.

Дипломат заявил, что захватническая война РФ может закончиться только тогда, когда российский президент поймет, что цена ее продолжения в виде человеческих жизней и экономических затрат выше его цели. По мнению главы польского ведомства, Путину еще может понадобиться время, чтобы это понять.

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По его словам, потенциальных посредников в вопросе переговоров хватает. Все же Сикорский не видит, Турция или ООН могут кардинально повлиять на ситуацию.

"Китай мог бы фактически заставить Путина прекратить эту войну, но я не вижу никаких признаков того, что Путин хочет вести переговоры", — высказался он.

Радослав Сикорский поддержал решение об одобрении американским Конгрессом военной помощи Украине. Он отметил, что украинским войскам крайне нужны зенитные ракеты, чтобы защитить промышленность, свои электростанции, сохранить от российских ударов свою инфраструктуру.

"Я считаю, что гораздо лучше тратить деньги на защиту Украины, чем потом ее отстраивать", — сказал Сикорский.

Напомним, 1 мая издание The Wall Street Journal сообщило о том, если США не введут санкции против Китая, это откроет путь к победе РФ в войне. Китайский президент Си Цзиньпин, по мнению журналистов, воспримет слабость американских властей как зеленый свет на пути к исторической возможности подорвать Запад.