Артиллерийская снайперская винтовка: в ВСУ показали как Archer уничтожил Мсту-С ВС РФ (видео)

Российская артустановка была замаскирована и находилась на подготовленной позиции. Военные обнаружили и уничтожили Мсту-С.

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Украинская армия имеет в арсенале шведские САУ Archer. Артиллеристы 45-й отдельной артиллерийской бригады показали уничтожение российской гаубицы Мста-С. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба бригада в YouTube.

В Луганской области артиллеристы смогли уничтожить российскую САУ Мста-С. Выявление и поражение вражеской артустановки осуществляли в кооперации с 95-й десантно-штурмовой бригадой. В момент удара по машине она находилась на замаскированной и подготовленной позиции.

Аэроразведчики обнаружили и передали координаты для украинской артиллерии. Пушкари 45-й бригады применили САУ Archer из Швеции. Особенностью артустановки является высокий уровень автоматизации и цифровая система управления огнем. Вместе это дает высокую точность стрельбы и дальность.

В "Милитарном" САУ Archer называют лучшим контрбатарейным решением для украинской армии. Готовность к стрельбе достигается всего за 20 секунд. Операторы в кабине вводят нужные координаты, а пушка автоматически наводится, а затем корректируется.

Уничтожение российской САУ Мста-С произошло в районе поселка Червонопоповка в Луганской области по координатам — 49.137658, 38.187869.

Напомним, 19 января в ВСУ рассказали о боевом применении Archer в боях против ВС РФ.

16 января польские эксперты раскрыли особенности шведской Archer на поле боя.