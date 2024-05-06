Две страны дали согласие на финансирование производства оружия в Украине: в Кабмине рассказали детали
Иностранные партнеры могут выделить средства на производство в Украине начиная от бронетехники и заканчивая системами беспилотных летательных и наземных комплексов, отметил Александр Камышин.
Дания и Канада дали согласие профинансировать производство оружия непосредственно в Украине. Об этом, выступая на Форуме оборонных индустрий Украина-ЕС, заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин, информирует УНИАН.
"Наша основная задача — найти источники дополнительного финансирования для Сил обороны Украины. Моя задача — получить это финансирование на производство в Украине, поскольку мы уже способны. У нас есть дополнительные незаконтрактованные способности. Мы хотим, чтобы они были профинансированы за счет европейских средств", — отметил Камышин.
Кроме того, глава ведомства добавил, что в Украине есть инициатива "Оружейники", и уже две зарубежные страны дали свое согласие на финансирование производства в Украине: "Это — Дания и Канада. И мы ищем дополнительные средства сегодня для того, чтобы производить больше в Украине".Важно
По словам Камышина, у иностранных партнеров есть возможность выделить средства на производство в Украине, начиная от бронетехники, заканчивая системами беспилотных, летательных и наземных комплексов.
"Сейчас все эти вещи можно производить в Украине в большем объеме, и это самый быстрый и правильный способ оказать помощь нашим Силам обороны", — добавил министр.
Также он акцентировал, что Украина должна бороться за средства, которые могут поступить от арестованных российских активов: "Речь идет о миллиардах евро".
1 мая стало известно, что некоторые партнеры Украины передали Киеву оружие с правом атаковать территорию России. В частности, глава МИД Латвии Байба Браже считает, что ВСУ должны атаковать места, откуда российская армия применяет свое вооружение.
Также 29 апреля Фокус писал о новом пакете военной помощи Украине от Германии. По данным Бундесвера, с начала полномасштабной войны Германия предоставила Украине оборудование из запасов Федеральных Вооруженных сил на сумму около 5,2 миллиарда евро