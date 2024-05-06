Контрнаступление в 2025 году: какие проблемы должны решить ВСУ, чтобы подготовиться, — ISW

Западное оружие, которое получит Украина в ближайшее время, будет бесполезно тратиться на поле боя для обороны. Между тем российские войска будут действовать активно и сами определять точки и направления, в которых будут штурмовать.

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Украина, США, другие страны Запада избегают определенных решений, которые сделали бы возможным успешные боевые действия в течение 2024-2025 гг. Пока американские чиновники говорят о полугодовой паузе в наступательных действиях, ВС РФ будут без ограничений обстреливать мирные города и позиции ВСУ управляемыми авиабомбами (КАБами). О возможном ходе российско-украинской войны рассказали аналитики Института изучения войны (ISW) в отчете, опубликованном 5 мая.

Аналитики ISW напомнили о позиции США относительно боевых действий в Украине, озвученные Белым домом в двух заявлениях, сделанных в январе и в мае 2024 года. В обоих заявлениях говорится о том, что ВСУ должны сосредоточиться на "активной обороне". При этом ожидается, что "оборона" продлится минимум год, и в течение этого времени Россия захватит "незначительные территории", а Украина усилится западной помощью.

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Украина планирует начать новое контрнаступление в 2025 году: в Белом доме обнародовали детали

Ориентировочное время "наступления" — 2025 год, заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, напомнили на портале ISW. В то же время аналитики привели оценку ситуации российским военкором. Россиянин "обрадовался" подобным заявлениям США: заявил, что, пока будут ожидать "контрнаступление ВСУ в 2025 году", ВС РФ будут неограниченно обстреливать КАБами приграничные и прифронтовые территории и линию соприкосновения.

В аналитическом отчете перечислили, что нужно сделать Украине, чтобы быть готовой к контрнаступлению 2025:

получить американское оружие в течение ближайших недель;

стабилизировать линию фронта;

защититься от наступления ВС РФ летом 2024 года;

помешать продвижению российских войск на новые украинские территории;

решить вопрос с мобилизацией;

принять "ряд непринятых решений" — решение должны принять в Украине и на Западе, отметили аналитики;

перехватить инициативу на поле боя.

Институт изучения войны отметил, что длительная оборона, которую советуют Украине западные эксперты, дает возможность Кремлю действовать по своему усмотрению и удерживать инициативу на поле боя. В итоге ВС РФ будет "формировать желаемые условия, определяя время, место и интенсивность российских атак". Тем временем ВСУ будет тратить драгоценные ресурсы, полученные от Запада.

"Хронология контрнаступательных операций Украины игнорирует реальную ситуацию на поле боя", — подытожили аналитики.

Отметим, о возможности украинского контрнаступления в 2025 году говорил глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов. При этом он объяснил, от чего именно зависит эта возможность — от того, смогут ли партнеры Украины обеспечить необходимый поток оружия. После этого, в апреле 2024 года разведка предупредила о сложной ситуации, которая сложится на фронте весной и летом. По словам замглавы ГУР Вадима Скибицкого, есть реальная угроза потерять Часов Яр в Донецкой области.

Между тем согласно данным украинского Генштаба по состоянию на вечер 5 мая ВС РФ нанесли по Украине 100 ударов авиации, 57 — из артиллерии различных видов, также было два пуска ракет. Больше всего атак — на Бахмутском направлении: 32 российских штурма.

Напоминаем, 4-5 мая стало известно об оккупации двух украинских населенных пунктов. Эксперты DeepState заявили, что ВС РФ полностью захватили Очеретино и Архангельское на Авдеевском направлении. В то же время 4 мая российские военные опубликовали видео из Красногоровки на Новопавловском направлении: противник поднял флаг на огнеупорном заводе.