Украина планирует начать новое контрнаступление в 2025 году: в Белом доме обнародовали детали

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан утверждает, что новая помощь Вашингтона поможет ВСУ удерживать фронт в течение 2024 года.

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После получения от Соединенных Штатов военной помощи на сумму 61 миллиард долларов Украина планирует пойти в новое контрнаступление в 2025 году. С соответствующим заявлением выступил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время выступления на фестивале FT Weekend в Вашингтоне, пишет Financial Times.

По его словам, несмотря на то, что американские законодатели одобрили пакет финансирования для помощи Украине, он считает, что россияне в ближайшее время будут демонстрировать прогресс". Салливан считает, что "мгновенно переключить тумблер невозможно".

При этом советник Байдена по нацбезопасности убежден, что новая помощь от США поможет украинским военным "удержать фронт" и противостоять агрессии российской армии в течение 2024 года.

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Комментируя вероятный сценарий войны в 2025 году, Джейк Салливан отметил, что Украина планирует "продвигаться вперед, чтобы отвоевать территорию, которую россияне у них отобрали".

Авторы материала отмечают, что заявление Джейка Салливана относительно вероятности контрнаступления со стороны Украины как нельзя лучше формулирует позицию Белого относительно видения Вашингтона развития войны в Украине в случае повторного переизбрания Джо Байдена на повторный президентский срок.

Успех нового контрнаступления напрямую будет зависеть от помощи США

При этом отмечается, что возможность любого нового контрнаступления украинской армии в 2025 году будет зависеть от увеличения финансирования Конгресса и одобрения Белого дома. Вместе с этим конкурент Байдена, республиканец Дональд Трамп достаточно скептически относится к поддержке Украины и заявил, что в случае возвращения в Белый дом будет пытаться положить конец войне через переговоры.

24 апреля сообщалось, что, по мнению экс-главы Минобороны Украины Алексея Резникова, контрнаступление в 2023 году было слишком разрекламировано, а ожидания крайне большими. К тому же ВСУ так и не получили наиболее необходимого оборудования от партнеров.

К тому же Фокус писал о мнении главы военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра относительно украинского контрнаступления. По его мнению, партнеры Киева в США и Европе возлагали на него слишком большие надежды.