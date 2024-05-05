Україна планує розпочати новий контрнаступ у 2025 році: у Білому домі оприлюднили деталі

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван стверджує, що нова допомога Вашингтона допоможе ЗСУ утримувати фронт впродовж 2024 року.

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Після отримання від Сполучених Штатів військової допомоги на суму 61 мільярд доларів Україна планує піти у новий контрнаступ у 2025 році. З відповідною заявою виступив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван під час виступу на фестивалі FT Weekend у Вашингтоні, пише Financial Times.

За його словами, попри те, що американські законодавці схвалили пакет фінансування для допомоги Україні, він вважає, що росіяни найближчим часом будуть демонструвати прогрес". Салліван вважає, що "миттєво перемкнути тумблер неможливо".

Водночас радник Байдена з нацбезпеки переконаний, що нова допомога від США допоможе українським військовим "втримати фронт" і протистояти агресії російської армії протягом 2024 року.

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Мобілізація в Україні: генерал США оцінив, скільки людей потрібно призвати для контрнаступу

Коментуючи вірогідний сценарій війни у 2025 році, Джейк Салліван наголосив, що Україна планує "просуватися вперед, щоб відвоювати територію, яку росіяни в них відібрали".

Автори матеріалу зазначають, що заява Джейка Саллівана стосовно вірогідності контрнаступу з боку України якомога краще формулює позицію Білого дому стосовно бачення Вашингтоном розвитку війни в Україні у разі повторного переобрання Джо Байдена на повторний президентський термін.

Успіх нового контрнаступу безпосередньо буде залежати від допомоги США

Водночас зазначається, що можливість будь-якого нового контрнаступу української армії у 2025 році буде залежати від збільшення фінансування Конгресу та схвалення Білого дому. Водночас конкурент Байдена, республіканець Дональд Трамп досить скептично ставиться до підтримки України та заявив, що у разі повернення у Білий дім буде намагатися покласти край війні через переговори.

24 квітня повідомлялося, що, на думку ексглави Міноборони України Олексія Резнікова, контрнаступ у 2023 році був надто розрекламований, а очікування вкрай великими. До того ж ЗСУ так і не отримали найбільш необхідного обладнання від партнерів.

До того ж Фокус писав про думку голови військового комітету НАТО адмірала Роба Бауера стосовно українського контрнаступу. На його думку, партнери Києва у США та Європі покладали на нього занадто великі надії.