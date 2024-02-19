"Занадто сильно сподівалися": контрнаступ ЗСУ розчарував Захід, — адмірал НАТО

За словами голови військового комітету НАТО Роба Бауера, у 2024 році партнерам не варто бути песимістично налаштованими, адже українці повернули собі 50 відсотків того, що росіяни змогли окупувати.

Related video

Американські та європейські союзники покладали занадто великі надії на контрнаступ України у 2023 році. Про це заявив голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер, передає видання Financial Times.

Згідно з його заявою, Захід "занадто сильно сподівався на позитивне розв'язання війни 2023 року", стверджуючи, що "якщо ми надамо українцям необхідне озброєння і навчання, вони зможуть здобути перемогу".

"Ми маємо бути обережними, щоб не бути занадто песимістичними у 2024 році. Сам факт того, що Україна все ще є суверенною державою і що українці повернули собі 50 відсотків того, що росіяни забрали у 2022 році, просто вражає", — заявив Бауер.

Нагадаємо, раніше в CNN повідомили, що американські чиновники і джерела у військовій розвідці вважають, що бойові дії в Україні триватимуть ще щонайменше два роки. За їхньою інформацією, увесь 2024 рік Україна зосередиться на зміцненні оборонної промисловості та готуватиметься до контрнаступу у 2025 році.

Також у звіті Інституту вивчення війни від 27 грудня повідомлялося, що руйнування військовими Збройних сил Російської Федерації дамби Каховської гідроелектростанції в червні 2023 року затримало перехід Сил оборони України через Дніпро для підтримки українських контрнаступальних операцій.

Зі свого боку заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане 12 січня заявив, що війна в Україні, імовірно, не закінчиться 2025 року, оскільки жодна зі сторін не має військового потенціалу, який дав би змогу здобути вирішальну перемогу.