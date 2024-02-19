"Слишком сильно надеялись": контрнаступление ВСУ разочаровало Запад, — адмирал НАТО

По словам главы военного комитета НАТО Роба Бауэра, в 2024 году партнерам не стоить быть пессимистично настроеными, ведь украинцы вернули себе 50 процентов того, что россияне смогли оккупировать.

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Американские и европейские союзники возлагали слишком большие надежды на контрнаступление Украины в 2023 году. Об этом заявил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, передает издание Financial Times.

Согласно его заявлению, Запад "слишком сильно надеялся на положительное разрешение войны в 2023 году", утверждая, что "если мы предоставим украинцам необходимое вооружение и обучение, они смогут одержать победу".

"Мы должны быть осторожны, чтобы не быть слишком пессимистичными в 2024 году. Сам факт того, что Украина все еще является суверенным государством и что украинцы вернули себе 50 процентов того, что россияне забрали в 2022 году, просто поразителен", — заявил Бауэр.

Напомним, ранее в CNN сообщили, что американские чиновники и источники в военной разведке считают, что боевые действия в Украине будут продолжаться еще минимум два года. По их информации, весь 2024 год Украина сосредоточится на укреплении оборонной промышленности и будет готовиться к контрнаступлению в 2025 году.

Также в отчете Института изучения войны от 27 декабря сообщалось, что разрушение военными Вооруженных сил Российской Федерации дамбы Каховской гидроэлектростанции в июне 2023 года задержало переход Сил обороны Украины через Днепр для поддержки украинских контрнаступательных операций.

В свою очередь заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ 12 января заявил, что война в Украине, вероятно, не закончиться в 2025 году, так как ни у одной из сторон нет военного потенциала, который позволил бы одержать решающую победу.