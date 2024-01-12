"Будет длиться долго": война в Украине может не закончиться в 2025 году, – замгенсека НАТО

По словам замглавы НАТО Мирчи Джеоанэ, в начале летнего контрнаступления союзники Киева, возможно, были слишком "воодушевлены" и "оптимистичны". В то же время чиновник предостерег от перехода к "преувеличенному пессимизму".

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Война в Украине, вероятно, не закончиться в 2025 году, так как ни у одной из сторон нет военного потенциала, который позволил бы одержать решающую победу. Об этом сказал заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джеоанэ в интервью Digi24 12 января.

Джеоанэ выразил уверенность в том, что Конгресс США одобрит помощь Украине после переговоров между демократами и республиканцами. По его мнению, у НАТО не будет трудностей с финансированием Киева.

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"У нас не столько проблема финансирования, есть преодолимые синапсы, сколько проблема промышленного потенциала, в основном в Европе, потому что в течение 30 лет мы собирали, включая Румынию, дивиденды мира и думали, что после окончания холодной войны все будет тихо и спокойно", — сказал он.

Как отмечает представитель НАТО, в связи с этим альянс принял в Вильнюсе план действий по военному производству.

В то же время Джеоанэ указал на то, что военная экономика России "отвечает сегодняшним потребностям". Он напомнил, что Москва получает помощь от Северной Кореи и Ирана, что является нарушением международного права.

По словам Джеоанэ, в начале летнего контрнаступления союзники Украины, возможно, были слишком "воодушевлены" и "оптимистичны", однако сейчас не стоит переходить к "преувеличенному пессимизму", так как у Киева все еще достаточно ресурсов, чтобы добиться успеха.

"Мой призыв — готовиться к долгой войне, она будет длиться долго. Это не произойдет в 2024 году, возможно, не произойдет и в 2025 году. Мы не видим ни у одной из сторон военного потенциала, который позволил бы одержать решающую победу в том или ином случае", — заявил Джеоанэ.

Напомним, 10 ноября майор запаса ВСУ Алексей Гетьман заявил, что шансы закончить войну уже в следующем году есть, однако возникает другой вопрос — отсутствие общегосударственной концепции того, что будет восприниматься победой.

Ранее, 24 декабря, представитель ГУР МО Андрей Юсов отметил, что Москва действительно изъявляет желание как можно быстрее завершить войну с Украиной, однако война должна быть закончена на условиях нашей страны и в рамках международного права.