TikTok-войска: в британской разведке рассказали, сколько "кадыровцев" воюет против Украины

По данным аналитиков, чеченские подразделения помогают российским оккупантам с 2014 года, однако после полномасштабного вторжения их количество увеличилось. В основном они охраняют тыл, ведь несут огромные потери на фронте.

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В Украине продолжают воевать подразделения из Чеченской Республики, которые помогают бойцам ВС РФ выполнять боевые задачи. Всего их может быть около 9 тысяч человек. Об этом говорится в отчете разведки Министерства обороны Великобритании от 6 мая.

По данным аналитиков, пророссийские чеченские силы воюют на территории Украины уже более 10 лет, с 2014 года. В феврале 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение, на поле боя прибыли дополнительные подразделения.

"Понеся первые тяжелые потери, чеченские подразделения были в основном переведены на проведение операций по охране тыловых районов и стали называться "TikTok-войсками" за свои выходки в социальных сетях. После вывода российской частной военной компании "Вагнер" с фронта в мае 2023 года чеченские подразделения были возвращены на фронт", — говорится в сообщении.

Отдельно в британской разведке добавили, что основную часть боевых задач будут дальше выполнять специальные подразделения из Чечни, однако оставшиеся "кадыровцы" будут охранять тыл, как это было раньше.

Кроме того, Чечня и ее руководство вносят в войну в Украине дополнительный вклад, ведь на этой территории продолжается подготовка российских кадров.

"По данным руководства Чечни, с 2022 года в Российском университете спецназа в Гудермесе (Чечня) прошли обучение около 42 000 российских военнослужащих. Однако, по всей видимости, военнослужащие проходят обучение в университете не более 10 дней, что ставит под сомнение эффективность подготовки и учебного заведения", — подытожили в Минобороны Великобритании.

В британской разведке рассказали, сколько чеченских военных сейчас находится в Украине Фото: Минобороны Великобритании

Напомним, 29 апреля сообщалось, что к границе с Сумской областью перекинули четыре батальона "кадыровцев". По словам замглавы Сумского районного совета Владимира Бицака, войска Рамзана Кадырова уже продемонстрировали, что они умеют воевать только с телефонами. Соответственно, поводов для беспокойства нет, хоть они и могут пойти на провокации.