"Банзай-наступление": в Defense Express рассказали о плане россиян "захватить" Харьков

По словам аналитика Ивана Киричевского, противнику не удастся взять под контроль город на востоке, однако это отвлечет украинские ресурсы от выполнения боевых задач на других направлениях.

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Последние несколько месяцев в сети продолжают говорить о том, что российские оккупанты намерены в ближайшее время начать масштабное наступление, которое якобы должно затронуть и Харьков. Эксперт Defense Express Иван Киричевский в эфире Radio NV рассказал, какие могут быть последствия.

По его словам, действительно стоит ожидать активизации россиян на фронте. В частности это основывается на заявлении представителей Главного управления разведки Минобороны (ГУР МОУ) о том, что противник копит группировку из 35-70 тысяч оккупантов в Белгородской области, откуда и может начаться "банзай-наступление на Харьковщину".

"Проблема в том, что они не смогут достичь военной цели — выйти на Харьков. Получается, что у них могут быть от этого большие потери, к счастью. Но с другой стороны, они этим будут отвлекать наши ресурсы. Именно поэтому "банзай-наступление". Это не для того, чтобы обесценить усилия противника или сказать, что он слаб, а (оценивая, — ред.), какой будет результат. Просто самоубийственный бросок с их стороны, который нам попьет крови", — заявил Иван Киричевский.

В связи с этим, продолжает эксперт, события на поле боя на восточном направлении будут развиваться так, чтобы не дать оккупантам накопить достаточное количество бойцов. В таком случае план противника провалится и отправится к остальным, которые так и не были реализованы.

Также уже выросли ежедневные потери ВС РФ. Вооружение от западных партнеров продолжает помогать атаковать вражеские полигоны ежедневно. Все это значительно истощает потенциал россиян. Не стоит также исключать варианта, что нынешний план будет немного изменен.

"У нас сейчас тоже ситуация, когда надо максимально мобилизовать западное внимание, чтобы они там не расслаблялись и не спали; и заодно отвоевать себе как можно лучшие позиции (во всех смыслах этого слова) как раз перед этим периодом, который наступит в условной второй половине 2025 года, когда, согласно оценкам ГУРа, у нас могут быть содержательные переговоры с россиянами. Вот почему сейчас вот надо штурмовать Запад с нашей стороны различными паническими заявлениями. Чтобы как-то, возможно, влиять, например, на скорость поставок тех или иных систем ПВО", — подытожил Иван Киричевский.

Напомним, 6 мая сообщалось, что ВС РФ формируют войска для наступления на Харьков, о чем заявляли аналитики из ISW. По их данным, наступление на Харьков или Сумы сможет оттянуть украинских военных с других критических участков фронта. Враг усилил авиационные, ракетные и удары дронами по украинским северо-восточным приграничным регионам.