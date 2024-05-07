В США впервые испытали беспилотную версию HIMARS: в чем ее особенности (фото)

AML способен автономно двигаться по нужному маршруту, а уже на месте управлять им могут люди с расстояния.

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Армия США провели первое испытание прототипа реактивной системы залпового огня HIMARS без экипажа. Об этом сообщает The War Zone.

Еще в прошлом месяце американские военные впервые испытали прототип беспилотного HIMARS, который имеет официальное наименование AML — автономная многодоменная пусковая установка. Ее разработка должна позволить увеличить возможность наносить наземные удары по суше и на море без необходимости привлечения большого количества дополнительного персонала.

Стрельбы состоялись на полигоне Yuma Proving Ground в Аризоне с участием членов 1-го батальона Нацгвардии Теннесси из 181-го полка полевой артиллерии. В основе машины лежит такое же шасси как у M142, но с измененной кабиной. AML способен автономно следовать по указанному маршруту, в том числе в составе колонны. В определенном пункте назначения управление машиной может происходить людьми дистанционно.

AML построено на базе M142 Фото: US Army

Первые испытания касались всех режимов мобильности: телеоперационное управление, навигация по маршруту и конвоируемые операции.

"Во время пребывания на полигоне AML осуществила три пуска реактивных снарядов уменьшенной дальности во время последовательных тренировочных стрельб. Всего было успешно запущено шесть реактивных снарядов, что продемонстрировало способность пусковой установки маневрировать под наблюдением из укрытия к огневой точке, разворачиваться на заданный курс и выполнять команды управления огнем с удаленной позиции наводчика", — сообщили в армии.

Система AML будет способна использовать весь набор имеющихся боеприпасов, что и управляемые HIMARS: GMLRS, ATACMS и новые ракеты PrSM. Последняя разрабатывается в версии на 500 и 1000 км.

Напомним, СМИ рассказали, как ВСУ используют дроны "Фурия" для наведения HIMARS.

Ранее ВСУ ударили из HIMARS по новому штабу десантников ВС РФ в Бахмуте.