"Обычная работа современных героев": бойцы "Кракена" защищают Часов Яр от атак ВС РФ (видео)

Украинские воины ежедневно уничтожают противника, который преобладает в количестве, а также жгут вражескую бронированную технику и берут в плен оккупантов.

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Бойцы подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины KRAKEN защищают Часов Яр Донецкой области. Видео боев опубликовали на YouTube.

Защитники отметили, что подразделение уже месяц защищает город, что стало одним из символов стойкости и отваги украинской армии. Воины и в дальнейшем держат оборону, ежедневно уничтожают противника, который преобладает в количестве, а также жгут вражескую бронированную технику и берут пленных.

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ВС РФ заходят на улицы Часового Яра: какую тактику применили оккупанты (видео)

Войска РФ пытаются продвигаться с разных направлений. Благодаря слаженной работе подразделения, ни одного оккупанта в городе пока нет.

"Обычная работа современных Героев", — говорится в заметке.

Бои за Часов Яр и в районе Бахмута — данные Генштаба ВСУ

На Бахмутском направлении, как указали в отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины от 7 мая, украинским воинам удалось отразить десять атак в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Выемка, Новый, Спирное, Ивановское, Раздоловка и Андреевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, стремился улучшить тактическое положение. Также российские войска нанесли авиационный удар в районе населенного пункта Дружба Донецкой области. Часов Яр постоянно под обстрелами захватчиков. Под минометным и артиллерийским огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности Орехово-Всильевка и Клещиевка.

Напомним, 1 мая аналитик немецкого издания BILD Юлиан Репке сообщил, что Вооруженные силы Российской Федерации продвинулись на юг от Часового Яра в Донецкой области. Он отметил, что во время атаки противник использует тактику двойного удара.