Стелс-бомбардировщик B-2 может получить новую противобункерную бомбу: что известно о GBU-72/B

2,2-тонная авиабомба может пополнить бомбовый арсенал стелс-бомбардировщика Spirit в рамках модернизации на 7 млрд долларов.

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Новая бункерная авиабомба весом 5000 фунтов (2267 кг) GBU-72/B может пополнить арсенал стелс-бомбардировщика B-2 Spirit. Об этом сообщает The War Zone.

Воздушные силы планируют интегрировать новую авиабомбу GBU-72/B в рамках работ по модернизации бомбардировщиков B-2. Сама бомба впервые дебютировала в 2021 году. Устанавливать бомбу будет компания Northrop Grumman, которая и разработала самолет. Стоимость контракта на модернизацию авиапарка B-2 составляет 7 млрд долларов.

"Интеграция усовершенствованного оружия, например, А5К является одним из потенциальных вариантов программы "Усилия по модернизации B-2", — говорится в документах США.

А5К — это аббревиатура Воздушных сил от Advanced 5000 Pound Penetrator. Это конкретно касается бомбы класса BLU-138/B весом 5000 фунтов, которая является ядром, или "боеголовкой", полного комплекта GBU-72/B. Сама GBU-72/B включает также комплект JDAM для точного наведения. Ранее авиабомбу уже испытали на истребителе F-15E.

F-15E сбрасывает бомбу GBU-72/B Фото: US Air Force

Воздушные силы ожидают, что разработка GBU-72/B завершится в текущем финансовом году, и это оружие в конечном итоге вытеснит существующие бункерные бомбы класса GBU-28/B весом 5000 фунтов (2267 кг). Стелс-бомбардировщик сможет нести сразу несколько бомб GBU-72/B или до 80 меньших бомб весом 227 кг.

Напомним, 3 мая СМИ писали, что Воздушные силы США строят новый комплекс вооружений для поддержки будущих операций B-21 Raider.

Ранее СМИ писали, что китайская копия B-2 под названием Н-20 получился хуже оригинала.