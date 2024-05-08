Россияне увеличили военную базу на границе с Донецкой областью, — Андрющенко (видео)

Этот полигон оккупанты активно используют для тренировок. На его территории за последние полгода заметно увеличилось количество различных сооружений.

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Российские оккупанты обустраивают свою военную базу-полигон, которая расположена на границе с Донецкой областью, между с. Новопетровка и с. Куликовское Бердянского района. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

С октября 2023 года на территории объекта не просто появились новые сооружения, но площадь военной базы выросла на запад и север.

Неподалеку этой базы находится тренировочный полигон между хутором Бабах-Тарама и селом Куликовское, пояснил советник мэра.

К тому же, как отметил Петр Андрющенко, именно на этот полигон в конце апреля прибыло инженерное подкрепление. Тогда в Мариупольском районе фиксировали более полутора десятков грузовиков, которые перевозили негабаритные грузы, военные металлические конструкции, древесину и большое количество личного состава.

Также в то время также фиксировалось на полигонах начало тренировок минометных подразделений и завоз боевых машин пехоты. А инженерные подразделения по линии были заняты прокладкой кабелей связи.

Напомним, Петр Андрющенко сообщал, что в Кальмиусском районе оккупированного Мариуполя Донецкой области местные жители все чаще начинают слышать звуки взрывов. Вероятнее всего, россияне там проводят стрельбы из ствольной артиллерии.

Также Фокус писал, что вооруженные силы Российской Федерации будут укрепления в Бердянском районе Запорожской области. Сейчас враг отгружает бетонные блоки в Мариупольском порту.