"Благодарны за поддержку": в "Азове" отреагировали на петицию о разблокировании иностранного оружия

Украинцы призвали правительство срочно провести переговоры с США об отмене ограничений на предоставление оружия, обеспечение учений и другой помощи для "азовцев".

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Создана петиция о содействии со стороны украинского правительства отмене запрета передачи 12-й бригаде специального назначения "Азов" современного вооружения от США. На сайте Офиса президента Украины опубликован соответствующий документ.

В подразделении отметили, что российская пропаганда и в дальнейшем способствует ограничению доступа к современному западному оружию и подготовке бойцов. Даже опыт и профессионализм военнослужащих бригады, защита свободы не могут повлиять на мнение некоторых западных политиков.

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Украинцы создали петицию с требованием "Поручить руководителю правительства Украины и Министерству иностранных дел срочно провести переговоры с США об отмене ограничений на предоставление оружия, обеспечение учений и другой помощи для 12-й бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины".

"Благодарны за поддержку!" — говорится в сообщении подразделения в Telegram.

Украинские защитники призвали граждан поддержать инициативу.

Как в Офисе президента отклоняли петиции по оружию для "Азова"

Офис президента Украины, как отмечал 3 мая командир "Азова" Денис Прокопенко, отклонял петицию к руководителю государства с просьбой посодействовать в разблокировании предоставления оружия от Соединенных Штатов для подразделения. Бойцы "Азова" ежедневно защищают цивилизованный мир, подчеркнул Денис Прокопенко. Бригада нуждается в современном западном вооружении.

В октябре 2019 года 40 членов Палаты Представителей США решили подписать обращение к тогдашнему госсекретарю Майку Помпео о внесении полка "Азов" в список международных террористических организаций. В обращении конгрессмены заявили, что украинское подразделение было связано с террористом, который в марте устроил стрельбу в новозеландском городе Крайстчерч.

Напомним, 7 мая погиб самый молодой защитник "Азовстали" Назарий "Гринка". Весной 2022 года в течение трех месяцев Гринцевич вместе с побратимами из "Азова" держал оборону в Мариуполе, где попал в плен, но после освобождения вернулся в войско.