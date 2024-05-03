"Не соответствует требованиям": в ОП отклоняют петиции по оружию "Азову" (инфографика)

Бойцы "Азова" ежедневно защищают цивилизованный мир, подчеркнул Денис Прокопенко. Бригада нуждается в современном западном вооружении.

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Офис президента отклоняет петицию к главе государства с просьбой посодействовать в разблокировании предоставления оружия от Соединенных Штатов 12-й бригаде спецназначения "Азов". Об этом сообщил командир бригады Денис Прокопенко.

Он отметил, что в 2022 году "Азов" оборонял Мариуполь с ограниченными ресурсами и устаревшими образцами вооружения из-за поправок к американским законам, которые действуют еще с 2017-го года, блокируя "предоставление оружия и обеспечение обучения или другой помощи для батальона "Азов".

Денис Прокопенко подчеркнул, что бойцы "Азова" ежедневно защищают цивилизованный мир и нуждаются в поддержке для получения современного оружия, но на сайте официального интернет-представительства президента просьбу о помощи в разблокировании военной помощи дважды отклонили.

Ответы на петицию Фото: Денис Прокопенко

"Инициированная электронная петиция президенту Украины не соответствует требованиям, поэтому ее обнародование не осуществляется", — говорится в ответе администрации сервиса.

Отметим, что в 2021 году украинское правительство обязалось не выделять никакой помощи, полученной от США в рамках закона о предоставлении помощи иностранным государствам от 1961 года, также известного как закон "Лихи", любому подразделению сил безопасности, если Госдеп занес его в "черный список". Закон "Лихи" запрещает финансировать подразделения, которых обвиняют в "грубом нарушении прав человека". Именно такой закон применили против украинского "Азова" в 2017 году, собственно, из-за этого бойцы не могут получать помощь от США.

Вместе с этим Денис Прокопенко утверждает, что все обвинения в адрес "Азова" много раз опровергались, в частности, на сайте AZOV CONTRA FAKE.

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В октябре 2019 года 40 членов Палаты Представителей США подписали обращение к тогдашнему госсекретарю Майку Помпео о внесении полка "Азов" в список международных террористических организаций. В обращении конгрессмены заявили, что полк "Азов" связан с террористом, который в марте устроил стрельбу в новозеландском городе Крайстчерч. В результате массового расстрела людей в двух мечетях погибли 50 человек. Стрелок заявлял, что якобы тренировался вместе с "Батальоном Азов" в Украине, а также постоянно носил символ, связанный с ним. После этого украинские нардепы написали официальное письмо Майку Помпео с просьбой не причислять батальон "Азов", который является отдельным отрядом специального назначения и входит в состав Национальной гвардии Украины, к террористическим организациям.

Напомним, 19 апреля, комитет по регламенту Палаты представителей Конгресса США разместил 137 поправок, сделанных конгрессменами при рассмотрении законопроекта о помощи Украине. Для разблокирования помощи Украине представитель Республиканской партии Марджори Тейлор Грин вообще требовала запретить финансирование батальона "Азов".