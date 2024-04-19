"Нонсенс": Редис призвал Запад передать оружие бойцам "Азова"

По словам Дениса Прокопенко, даже после начала вторжения РФ в мире узнали правду об "Азове", однако бойцы полка не могут участвовать в ведущих западных военных учениях и не получают необходимое вооружение от союзников Украины.

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Запрет странами Запада поставлять свое оружие бойцам полка "Азов" выглядит нонсенсом. Об этом в своей колонке для "Украинской правды" пишет командир 12-й бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины Денис Прокопенко.

По его словам, о такой ситуации мало кому известно в Украине и почти никто не говорит об этом открыто. Поэтому боец решил, что нужно об этом сообщить.

Как оказалось, начиная с 2017 года и по сей день ряд Законов о консолидированных ассигнованиях США (Appropriations bill) содержит поправку, согласно которой нельзя использовать средства, предоставленные этим Законом, для обеспечения оружием, проведения обучения или иной помощи для батальона "Азов"".

В 2015 году член Конгресса США Джон Коньерс-младший выступил с предложением о внесении правки в Закон об ассигнованиях Министерства обороны на финансовый год, который заканчивался 30 сентября 2016 года. При этом он отметил, что издание Foreign Affairs, а также "другие ведущие СМИ" охарактеризовали батальон "Азов", как "откровенно неонацистский" и "фашистский". При этом в США обвинили бойцов "Азова" в "грубом нарушении прав человека"

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По данным СМИ, впоследствии Департамент обороны призвал убрать предложенную поправку, аргументируя это тем, что помощь "Азову" уже должна быть запрещена законом "Лихие", который устанавливает, что "никакая помощь не должна предоставляться ... любому подразделению сил безопасности иностранного государства, если госсекретарь имеет достоверную информацию о том, что такое подразделение совершило грубое нарушение прав человека". Тогда запрет на передачу вооружения "Азову" не был включен в окончательный закон.

Вместе с этим Прокопенко утверждает, что все обвинения в адрес "Азова" много раз опровергались, основываясь на фактах в сети и СМИ. В частности, на сайте AZOV CONTRA FAKE.

Отсутствие западного вооружения не позволило обеспечить оборону Мариуполя

Командир 12-й бригады "Азова" убежден, что из-за указанной поправки в 2022 году во время обороны Мариуполя у "Азова" не было новейшего западного вооружения. Тогда бойцам пришлось сдерживать силы противника в окруженном Мариуполе, применяя крайне ограниченные имеющиеся ресурсы, продемонстрировав крайне высокую эффективность. Прокопенко считает, что если бы в распоряжении азовцев было западное вооружение, удалось бы сохранить много жизней среди мирного населения Мариуполя.

"Даже после 2022 года, когда казалось, что мир наконец узнал правду об "Азове", мы до сих пор не имеем возможности отправлять своих бойцов на большинство ведущих западных военных учений и не получаем необходимое вооружение, которое союзники передают Украине. Частично эта проблема решается благодаря волонтерам и сознательным украинцам, которые делают все возможное, чтобы помочь подразделению: например, волонтерский проект "Тыловики" собрал 77 миллионов гривен на 17 бронетранспортеров FV 432 Bulldog для бригады "Азов". Но война требует большего", — убежден Денис Прокопенко. Он считает, что сейчас Украина переживает то, с чем "Азову" пришлось иметь дело с 2014 года.

17 апреля временно исполняющий обязанности директора департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины Николай Уршалович заявил, что бойцы полка спецназначения "Азов" вернулись на фронт и выполняют боевые задачи.

Также 12 февраля Фокус писал, что отдельный отряд специального назначения "Любарт" ССО вошел в состав 12-й бригады спецназначения "Азов" Национальной гвардии Украины.