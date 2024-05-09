Россия снова начала атаковать Украину "Калибрами", однако имеет проблемы с ракетоносителями, — Братчук

Представитель Украинской добровольческой армии Юг отметил, что оккупанты пытаются выводить на дежурство подводные корабли, и определение их местоположения является более сложной задачей.

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ВС РФ снова начали применять ракеты "Калибр" для атак по Украине, однако у захватчиков, скорее всего, наблюдаются проблемы с ракетоносителями. Об этом представитель Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук заявил в эфире телемарафона.

По его словам, во время массированного обстрела Украины 8 мая российские войска в четвертый раз за последние полгода применили "Калибры", в то время как в течение 2022 и 2023 годов их использовали систематически.

Братчук считает, что россияне пытаются выводить на дежурство подводные корабли, локацию которых определить сложнее.

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"Враг пытается показать присутствие в Черном море, но у них возникает или уже возникла проблема с использованием ракетоносителей, поскольку они не так активно их применяют и, возможно, есть проблема с пусковыми установками на самих кораблях", — подчеркнул спикер.

Как известно, ВС РФ ночью 8 мая атаковали Украину крылатыми ракетами различного базирования, которые запускались с разных направлений. В ряде областей объявляли воздушную тревогу. В Броварах Киевской области горел объект гражданской инфраструктуры, два человека в тяжелом состоянии находятся в больнице.

Также Фокус писал, что на Полтавщине вспыхнул пожар на объекте энергетической инфраструктуры. Руководство Винницкой области также сообщало о попадании. В Ивано-Франковской области горел энергообъект. В Кировоградской области повреждениям подверглась критическая инфраструктура, 8-летний ребенок получил ранения. В целом ПВО ночью 8 мая сбила 59 вражеских воздушных целей: 39 ракет и 20 шахидов.