Добровольная мобилизация в Украине: какие у нее преимущества и есть ли возможность выбрать род войск

Гражданин, который добровольно изъявляет желание служить в Вооруженных силах, получает определенную выплату на региональном уровне, которая может, в случае необходимости, обеспечить его семью, пояснил юрист Владимир Романчук.

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Украине сейчас нужно дополнительно привлекать резервы на военную службу, также в стране продолжается мобилизация. В связи с этим государство предлагает определенные преимущества в случае добровольной мобилизации лица в ВСУ. Об особенностях добровольной мобилизации в комментарии Фактам ICTV рассказал юрист LCF Law Group, младший лейтенант запаса Владимир Романчук.

Что предусматривает добровольная мобилизация

По словам юриста, добровольная мобилизация предусматривает привлечение в армию не через подписание контракта с ВСУ и не через вызов в военкомат с направлением на отправку в воинскую часть, а самостоятельное посещение ТЦК и СП с имеющимся желанием пройти военную службу в армии.

Также Романчук отметил, что у добровольной мобилизации в Украине есть некоторые преимущества, потому что гражданин, который заявит добровольно о желании пройти службу в Вооруженных силах, сможет получить на региональном уровне определенную выплату. При этом ее размер, в случае необходимости, позволит обеспечить его семью или экипировать себя как бойца до получения им первой выплаты.

"Кроме того, это лицо также получает двухмесячную отсрочку до непосредственного отбытия в часть, чтобы оно могло, так сказать, решить все свои дела", — объясняет он.

Как выбирают войска в случае добровольной мобилизации

По словам юриста, есть определенные нюансы при добровольном выборе рода войск или специальности.

"Очень хорошо, что мы не предлагаем становиться поваром человеку с образованием механика, а предоставляем право самостоятельного выбора себе профессии механика, присоединиться к ремонтному батальону или стать механиком-водителем. Однако гражданам следует понимать, что, если они хотят стать пилотами, однако не учились в соответствующем высшем военном учебном заведении, то пилотами они не станут", — говорит Романчук.

При этом, отметил юрист, у гражданина есть право обратиться в рекрутинговый центр того или иного подразделения или в рекрутинговый центр Вооруженных Сил в целом для получения информации об имеющихся должностях. Там будет предложено, в частности, должности в соответствии с его возрастом, профессией, состоянием здоровья и других важных показателей.

"Я знаю, что принимается во внимание все, начиная от знания языка, заканчивая какими-то особенностями его образования", — добавляет Романчук.

При этом, пояснил он, этот процесс проходит в "адекватных пределах". Именно поэтому человек без знания иностранного языка не сможет стать военным переводчиком, несмотря на его сильное желание.

9 мая стало известно о перечне профессий, которые будут забронированы от прохождения службы в ВСУ. В первую очередь речь идет о военнообязанных государственных служащих категории А и 50% госслужащих, которые относятся к категориям Б и В.

Также Фокус писал о возможности отказаться от службы в ВСУ по религиозным убеждениям. В этом случае отказ от военной службы по религиозным мотивам должен быть обоснован глубокими и искренними убеждениями, подтвержденными не только словами.