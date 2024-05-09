На 200%: ВС РФ увеличили количество атак возле Часового Яра, — британская разведка

По данным аналитиков, оккупанты желают установить контроль над городом, который находится на возвышенности. Также активные бои продолжаются в районе Авдеевки и Марьинки.

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Российские оккупанты продолжают давить на позиции украинских защитников по всей линии фронта. В последнее время участились атаки со стороны ВС РФ на Донбассе. Об этом говорится в отчете разведки Министерства обороны Великобритании от 9 мая.

По данным аналитиков, на поле боя фиксируется активизация боевых действий со стороны противника. По сравнению с мартом, количество атак россиян на востоке увеличилось на 17%. Большая часть из них приходится на район Авдеевки, Марьинки, а также Часового Яра.

"Количество атак в районе города Часов Яр выросло на 200% с марта по апрель. Это почти наверняка отражает возобновление попыток России установить контроль над городом, расположенным на возвышенности к западу от Бахмута", — говорится в сообщении.

Отдельно в британской разведке добавляют, что несмотря на активизацию со стороны ВС РФ на Донбассе, в прошлом месяце оккупанты смогли получить лишь незначительные тактически успехи. Кроме того, потери колоссальные для противника.

В британской разведке рассказали, как увеличилась активность ВС РФ на Донбассе Фото: Минобороны Великобритании

Напомним, 9 мая сообщалось, что оккупация Донбасса откроет россиянам путь в центральные области, о чем заявил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. По его словам, сейчас продолжается оборона города Часов Яр. После оккупации города россияне сначала попытаются захватить всю территорию региона, а потом начнут угрожать и другой части страны.

Также сообщалось, что жители захваченной Авдеевки разочаровались в оккупантах. Людей начали выгонять из собственных домов, как говорит начальника городской военной администрации Виталий Барабаш. Оккупанты мародерствуют, разворовывают коксохимический завод, а россияне выдают здесь гуманитарную помощь, которую завезли украинские власти и волонтеры еще до захвата населенного пункта.