Юристы с автоматами: охотники за дронами в свободное время защищают Киев, — The Guardian

Большинство представителей подразделения "Мрія" — волонтеры, работающие в юридической сфере. Несколько раз в месяц Евгений Мезенцев круглосуточно дежурит, а в остальное время работает судьей апелляционного суда.

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Весь последний год 241-я бригада территориальной обороны прочесывала небо в поисках российских "Шахедов". Основная задача — сбивать вражеские БПЛА до того, как они доберутся до Киева. Об этом сообщает The Guardian.

Анатолий Шишак и его коллеги находятся примерно в 100 км к востоку от Киева, вдоль одного из нескольких маршрутов полета дронов.

"Я люблю свою работу. Мы довольно успешны. Мы останавливаем смерть здесь. Наши семьи находятся в Киеве, поэтому мы защищаем своих жен и детей", — объяснил он.

В распоряжении мобильного подразделения также есть советские крупнокалиберные пулеметы. Они оснащены трассирующими и обычными патронами.

Капитан Александр Жигун рассказал, что его взвод состоит из солдат в возрасте от 30 до 40 лет. Многие из них в гражданской жизни работали тележурналистами и дизайнерами. "Мы используем устаревшее оружие, потому что у нас нет нового", — сказал он, доставая автомат Калашникова, изготовленный в 1989 году.

Евгений Долин показал свой пулемет Browning.

"Может быть, это и старое оружие, но оно работает", — сказал он. Пушка была установлена на кузове пикапа, и не было смысла тратить ракету "Патриот" стоимостью 4 миллиона долларов на беспилотник за 20 000, объяснил он.

Жигун сообщил, что на сегодня его команда сбила все дроны, которые замечала. Россияне недавно изменили тактику. По его словам, в октябре прошлого года они начали красить ударные дроны в черный цвет, чтобы их было сложнее обнаружить. Они также перемещаются зигзагообразными маршрутами и меняют траекторию полета в воздухе.

241-я бригада также защищает центр Киева. На 12-м этаже жилого дома на окраине города установлен пулеметный пост. Рядом находится ТЭЦ.

Последняя крупная ракетная атака России на Киев произошла месяц назад, сообщил Евгений Мезенцев. Его пулемет "Максим", изготовленный в 1944 году, сбил четыре дрона. Но он не сможет поражать гиперзвуковые ракеты, которые могут двигаться со скоростью 10 Маха. Большинство представителей его подразделения, известного как "Мрія" — волонтеры, работающие в юридической сфере. Несколько раз в месяц Мезенцев круглосуточно дежурит. В остальное время он работает судьей апелляционного суда.

"У нас нет другого выбора. Мы должны выиграть эту войну. Если мы этого не сделаем, наши дети и внуки все равно будут воевать с россиянами, — сказал он. — Никто из нас не хочет жить в путинской России. Мы хотим быть свободными и независимыми. Мы не хотим быть рабами наших соседей".

Николай Мисечко, еще один судья-волонтер, заявил, что переговоры с Москвой бессмысленны.

"Это ерунда. Вы знаете, что россияне лгут, когда открывают рот", — сказал он.

По словам Мезенцева, Путин может попытаться вновь попытаться захватить Киев. Но сейчас Украина подготовлена уже лучше, чем два года назад.

"Когда мы получим F-16, "Пэтриоты" и другое современное вооружение, ситуация может измениться. Нам нужно их больше. На данный момент у нас нет возможности продвигаться вперед", — отметил он.

Напомним, что, по сообщениям Forbes, на днях Bradley устроили ночную охоту за российским танком Т-80 и поразили его на сверхдальнем расстоянии.

Также сообщалось, что, по данным OSINT-исследователей, спутниковые данные говорят об истощающихся запасах бронетехники на складах РФ.