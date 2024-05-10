Есть аналогии с Россией: Малюська спрогнозировал, сколько заключенных отправят на фронт

Количество людей с судимостями, которых потенциально можно мобилизовать, на самом деле еще не просчитано. Многое зависит от военно-врачебных комиссий.

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Украинский парламент 8 мая принял в целом законопроект, который отныне позволяет заключенным определенных категорий мобилизоваться в ряды Вооруженных Сил Украины. Однако, несмотря на опасения общества, маньяки или серийные убийцы, останутся отбывать свой срок в местах наказания. Об этом ВВС рассказал Министр юстиции Денис Малюська.

Сам глава министерства признался, что лично он выступает за более широкое привлечение этой категории людей к боевым действиям, но именно Вооруженные Силы, в каждом конкретном случае должны определять, подходит им такой боец.

Он отметил, что осужденные за убийство как раз будут идти на войну, чтобы убивать. Осужденные на пожизненное убийство, рассказал министр, как правило, совершили преступление в возрасте 18-19 лет, когда "мозг еще не сформирован", а психика "нестабильна". И после нахождения десятков лет в тюрьме психологический портрет такого человека уже не имеет ничего общего с человеком, который лишил кого-то жизни в юном возрасте.

В то же время Денис Малюська не видит опасности в том, что таким образом Украина, возможно, "копирует" Россию, которая привлекает преступников к боевым действиям в составе штрафных батальонов типа "Шторм Z". По его словам, параллель действительно существует, но речь идет о разнице в подходах.

Министр юстиции Денис Малюська Фото: скриншот

"У них это была принудительная мобилизация, у них всех заставили пойти, у них никого не готовили, без подготовки это было большей частью просто "мясо"", — отметил он.

В Украине, по его мнению, "другая история", ведь с заключенными заключается контракт на службу в ВСУ, в котором происходит оценка рисков каждого субъекта. Он сравнил эту ситуацию с футболом под эгидой УЕФА и уличной командой.

"Ну, то есть, аналогии есть, и то и то — типа футбол, но правила игры немного другие", — пояснил министр юстиции.

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В то же время специалисты обращают внимание, что в Украине не так много заключенных мужчин призывного возраста, здоровых физически. Поэтому, по мнению Малюськи, страна способна привлечь в армию несколько тысяч заключенных или людей с судимостями.

"Я думаю, что тысяч десять можно было бы привлечь, может немножко больше", — предположил он, уточнив, что точно не более двадцати тысяч.

Он отметил, что сейчас цифры потенциальных мобилизованных абсолютно не просчитаны, поскольку существует много возможных сценариев. К тому же, многое зависит от военно-врачебных комиссий.

Также Денис Малюська рассказал, что во время военного положения концентрация людей в учреждениях отбывания наказаний существенно увеличилась, ведь добавилась совершенно новая категория преступников — коллаборанты и предатели. К тому же у граждан оказалось много огнестрельного оружия на руках, что влечет за собой увеличение количества преступлений, связанных с его использованием. Поэтому не в последнюю очередь он агитирует за мобилизацию заключенных и осужденных, чтобы не нарушать нормативы по количеству людей на определенную площадь.

Фокус писал, что по мнению члена комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Давида Арахамии, потенциально в Силы обороны могут мобилизовать от 15 до 20 тысяч украинских заключенных.

Напомним, что люди, которые находятся в исправительной колонии и заявляют о желании пойти на фронт, на самом деле не очень хорошо там чувствуют себя и хитростью пытаются улучшить свое положение.