Ищут лазейки, чтобы освободиться: среди осужденных немногие хотят воевать, — адвокат (видео)

По словам Сергея Старенького, люди, которые заявляют о желании пойти на фронт, не очень хорошо себя чувствуют в исправительной колонии и пытаются улучшить положение.

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8 мая Верховная Рада Украины проголосовала за законопроект о добровольной мобилизации осужденных. Но есть мнение, что немногие осужденные граждане действительно хотят защищать страну в окопах. Об этом в эфире "Київ24" заявил адвокат Сергей Старенький.

"Заявлений будто бы и много, но когда дело доходит до того, кто же из осужденных действительно хочет идти воевать, выходит так, что, во-первых, их не так много. А, во-вторых, это, как правило, такие люди, которые не очень хорошо себя чувствуют в исправительной колонии и хотят найти какие-то лазейки, чтобы улучшить свое положение", — сказал адвокат.

Он также высказал мнение о том, что создание отдельных штрафных батальонов в рамках мобилизации осужденных относится к практике российских войск, а украинская армия "построена и действует несколько на других принципах".

"Поэтому, с моей точки зрения, это недопустимо. И таких людей на самом деле не очень и много. По разным оценкам, если тысячу человек мобилизуют таким образом, то это будет большое количество, поверьте мне", — сказал он.

Напомним, что в апреле Минюст предложил отправлять в окопы граждан с судимостью наравне с остальными. Утвержденная редакция закона предполагает, что осужденные могут воевать добровольно. Но глава Минюста Денис Малюська предлагает пойти еще дальше и ужесточить требования.

Также сообщалось, что Денис Малюська не считает, что Украина отступает от Конвенции по правам человека.