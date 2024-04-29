"Так поступают все": глава Минюста опроверг отступление Украины от Конвенции по правам человека

Министр Денис Малюська объяснил, что ведомство обновило действие некоторых ограничений из статьи 8 Закона Украины о военном положении. В статье 25 пунктов о мерах военного положения: действие каких мер отменили, чиновники не рассказали.

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Украина не планирует вводить новые ограничения прав человека в связи с третьим годом полномасштабного вторжения РФ. Вместо этого Европейский совет предупредили, что количество таких ограничений уменьшили. О том, что на самом деле имели в виду украинские чиновники, обращаясь в Евросовет относительно Конвенции по защите прав человека, рассказал на странице Facebook министр юстиции Денис Малюська.

Малюська отреагировал на сообщения, в которых говорилось о "приостановлении защиты права на собственность и свободные выборы" — об этом якобы писали в Telegram-каналах. Министр пояснил, что Украина в первые дни вторжения в 2022 году действительно сообщила Евросовету об ограничении определенных прав человека. По его словам, так действуют все страны в условиях войны.

"Это не ноу-хау — так поступают все страны, которые ведут войну (кроме РФ конечно, у них с правами человека всегда плохо)", — написал чиновник.

Ежегодно Украина уточняла введенные ограничения прав человека. В апреле 2024 года прислали очередной документ, однако в нем говорилось не о новых ограничениях, а наоборот — о сокращении ранее введенных ограничений.

"Украина в апреле НЕ приостановила защиту, а как раз наоборот — пересмотрела и забрала оговорки об ограничении определенного набора прав", — опроверг Малюська заявления медиа.

Конвенция о правах человека — комментарий Малюськи Фото: Скриншот

Министр юстиции не назвал, какие именно ограничения прав человека Украина отменила в 2024 году. На портале Минюста указывается, что в новом документе, который получил Евросовет, речь идет о некоторых пунктах статьи 8 Закона Украины "О правовом режиме военного положения".

Статья 8 нормативного акта, о котором написали в Минюсте, посвящена "мерам правового режима военного положения": усиление охраны некоторых объектов, трудовая повинность, использование промышленности для нужд обороны и т.д. (суммарно — 25 пунктов).

Отступление Украины от Конвенции по правам человека — ст. 8 Закон о военном положении Фото: Скриншот

Отступление Украины от Конвенции по правам человека — детали

Отметим, 26 апреля стало известно, что украинские чиновники сообщили Евросовету о возможности ограничения ряда прав человека в Украине, где происходит война. Среди прочего, государство может конфисковывать имущество, вводить комендантский час, устанавливать блок-посты, осматривать грузы и автомобили, запрещать собрания и др.

На ситуацию отреагировали в ВСУ. В частности, лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" предложил украинцам открыть Конституцию и ознакомиться со статьей 64. В статье указывается, что государство не может посягать на права человека кроме как тогда, когда вводится военное положение. По его мнению, когда в СМИ пишут об "ограничении прав", то таким образом распространяют "нервные сплетни".

Напоминаем, 29 апреля политолог Олег Постернак объяснил, почему, по его мнению, правительство Украины уведомило Евросовет об ограничении действия некоторых положений Конвенции по защите прав человека.